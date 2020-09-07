Vụ bé trai 3 tuổi bị tự kỷ mất tích ở Đồng Nai: Cả gia đình thức trắng đêm tìm kiếm

Xã hội 07/09/2020 12:25

Nếu ai biết thông tin về bé trai 3 tuổi mất tích xin hãy liên lạc về số điện thoại 0981464059. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

Công an xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết vẫn đang phối hợp với gia đình tìm kiếm bé trai 3 tuổi mất tích hơn 1 ngày qua. 

Theo đó, bé Trần Vũ Tuấn Khoa (3 tuổi, tên thường gọi là Bin) bị tự kỷ, sống cùng ông bà ngoại ở tổ 14, ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ. Bình thường ông bà vẫn canh chừng không cho cậu bé ra ngoài.

Tuy nhiên vào sáng 6/9, ông ngoại quên không đóng cửa, cậu bé đã ra ngoài và mất tích đến giờ. Cả gia đình đã tìm kiếm bé trai suốt đêm nhưng vẫn không thấy tung tích. Hiện gia đình đã báo công an, đồng thời đăng tin lên mạng nhờ giúp đỡ. 

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Bé Trần Vũ Tuấn Khoa - Ảnh: GĐCC

"Sau khi phát hiện bé đi lạc, cả gia đình đi khắp nơi, đi rẫy, sông, núi, trắng đêm mà cũng không thấy, giờ tôi cũng không biết tính sao, chỉ mong sớm tìm thấy cháu. Lúc đi bé mặc áo màu vàng", bà ngoại bé trai trao đổi với Pháp Luật & Bạn Đọc. 

Mọi thông tin về bé Trần Vũ Tuấn Khoa xin báo về Công an xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, số điện thoại 02513.731222 hoặc 0981464059 (bà ngoại bé).

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