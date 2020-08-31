Vụ nữ sinh 17 tuổi ở Bắc Ninh mất tích nhiều ngày: Đã tìm thấy thi thể

Xã hội 31/08/2020 11:57

Lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nữ sinh 17 tuổi ở Bắc Ninh mất tích gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ nữ sinh 17 tuổi ở Bắc Ninh mất tích gây xôn xao dư luận, sáng nay (31/8), anh Vũ Văn Tiến (trú xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đau buồn cho biết gia đình đã tìm thấy thi thể con gái tại khu vực ao gần nhà. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục khám nghiệm và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

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Phát hiện thi thể nữ sinh 17 tuổi dưới ao sau 5 ngày mất tích - Ảnh: Internet

Trước đó vào chiều 26/8, em L. xin phép đi thăm người ốm, sau đó trở về nhà thì bị mẹ mắng. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, L. bảo ra ngoài một chút rồi về nhưng mất tích. Gia đình huy động nhiều người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích nữ sinh. Vì quá lo lắng, gia đình đã trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, đến ngày 31/8 thì gia đình nhận được tin đau lòng.

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