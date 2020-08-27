Ngày 26/8, mạng xã hội xôn xao trước thông tin bé trai 12 tuổi mất tích ở Hà Nội. Hiện gia đình đã tìm thấy cháu tại nhà một người bạn.

Liên quan đến vụ bé trai 12 tuổi mất tích ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, sáng nay (27/8), người thân cậu bé cho biết đã nhận được thông tin con trai đang an toàn tại một gia đình trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo thông tin trên Pháp Luật & Bạn Đọc, khoảng 16 giờ 30 ngày 26/8, bé Hà Trung N. (12 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) bỏ nhà đi vì bị mẹ mắng.

Cậu bé ra khu vực hồ Hoàn Kiếm chơi rồi gặp hai người bạn cùng trang lứa đi chơi với mẹ. Thấy hai bạn mày mò mua nước ở máy bán nước tự động, bé N. giúp đỡ rồi 3 đứa trẻ kết bạn với nhau.

Đã tìm thấy bé trai 12 tuổi sau 1 ngày bỏ đi vì giận mẹ - Ảnh: FB

Do vẫn còn giận mẹ, N. đi theo về nhà các bạn chơi. Người lớn hỏi địa thông tin, địa chỉ nhưng nhất định cậu bé này không nói.

Sau khi biết bé trai bỏ nhà đi, phụ huynh của người bạn đã liên lạc với gia đình N. để báo tin. Sáng nay, bé trai đã được động viên để trở về với gia đình.

Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể 2 bé trai mất tích, để lại dép bên bờ sông Sau khi phát hiện 2 cháu bé mất tích, người thân đã nhanh chóng đi tìm. Khi đến khu vực bờ sông, mọi người phát hiện quần áo và dép của 2 cháu bé. Hiện thi thể của cả hai đã được tìm thấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-tim-thay-be-trai-12-tuoi-mat-tich-o-ha-noi-bo-nha-di-vi-gian-me-377705.html