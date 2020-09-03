Thiếu nữ 14 tuổi mất tích bí ẩn, gia đình cầu cứu cộng đồng mạng giúp đỡ

Xã hội 03/09/2020 14:59

Thiếu nữ 14 tuổi mất tích đã 4 ngày khiến cha mẹ vô cùng lo lắng. Hiện gia đình đã báo công an, đồng thời phát thông báo trên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ.

Anh Phạm Văn Thuyết (35 tuổi, ở xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) hiện đang phát thông báo khẩn tìm kiếm con gái là Phạm Thị Xuân (14 tuổi) đi khỏi nhà 4 ngày trước. 

Anh Thuyết cho biết, chiều 30/8, Xuân mặc áo khoác đồng phục màu xanh tím than, quần lửng màu đen, đội mũ phớt có thêu hình bông hoa cúc, đi khỏi nhà bằng chiếc xe đạp mini màu trắng, trong giỏ xe để một túi xách màu đen in hình hoa cúc. Thiếu nữ cao khoảng 1m55, nặng khoảng 52 kg.

Ngay trong đêm cùng ngày, người thân đã tỏa đi khắp các nơi tìm kiếm thiếu nữ 14 tuổi mất tích. Theo thông tin đăng tải trên Zing, hình ảnh trích xuất từ camera khu vực đê Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho thấy em Xuân đã đi phà để qua địa phận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

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Gia đình tìm kiếm thiếu nữ 14 tuổi mất tích - Ảnh: Zing

Một phụ nữ bán vé phà đã xác nhận gặp thiếu nữ có đặc điểm nhận dạng giống Xuân. Theo gia đình, nữ sinh bình thường rất ngoan ngoãn, không có biểu hiện quan hệ yêu đương, không có dấu hiệu bất thường hôm sự việc xảy ra.

Người dân khi phát hiện Xuân có thể báo cho gia đình qua số 0987.117.398 hoặc 0388.755.562.

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