Vụ bé gái nghi bị bạo hành ở khu vui chơi: 'Hành vi của người đàn ông là rất côn đồ, thể hiện sự ích kỷ và coi thường sức khỏe của người khác'

Xã hội 09/06/2022 14:50

Bé gái 4 tuổi nghi bị người đàn ông ra tay bạo hành ở khu vui chơi khiến dư luận dậy sóng. Được biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh sự việc.

Liên quan đến vụ bé gái nghi bị người đàn ông bạo hành ở khu vui chơi, theo Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết phường đã chỉ đạo công an địa phương vào cuộc xác minh sự việc. Công an phường cũng khẳng định sẽ vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Theo Zing News,tiến sĩ Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp mới đây đã có những chia sẻ về vụ việc dưới gốc nhìn của luật pháp.

Cụ thể, theo ông Cường, hành vi của người đàn ông trong vụ việc là rất côn đồ, thể hiện sự ích kỷ và coi thường sức khỏe của người khác. Pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân đặc biệt là trẻ em.

Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến thân thể của người khác là vi phạm pháp luật, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào hậu quả xảy ra. Nếu cháu bé có thương tích, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự.

Vụ bé gái nghi bị bạo hành ở khu vui chơi: 'Hành vi của người đàn ông là rất côn đồ, thể hiện sự ích kỷ và coi thường sức khỏe của người khác' - Ảnh 1
Người đàn ông trong clip bé gái bị bạo hành. Ảnh: Cắt từ clip

Trẻ em là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về thể chất, tinh thần, thường hiếu động và hay mắc sai lầm. Bởi vậy, việc giáo dục trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, nhà trường mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Tuy nhiên, pháp luật nghiêm cấm hành vi giáo dục bằng bạo lực.

Trong vụ việc nêu trên, cha mẹ của cháu bé cần khẩn trương trình báo với cơ quan công an, cung cấp các thông tin sự việc để cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, xử lý người đàn ông theo quy định pháp luật.

Theo quy tắc, lực lượng chức năng sẽ tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với cháu bé, hướng dẫn gia đình đưa cháu bé đi thăm khám điều trị để xác định hậu quả tổn thương.

Trường hợp kết quả điều tra giám định cho thấy cháu bé có thương tích thì dù tỷ lệ dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn sẽ khởi tố vụ án hình sự tội Cố ý gây thương tích, theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, vì hành vi của người đàn ông trên có tính chất côn đồ và phạm tội với người dưới 16 tuổi.

Khung hình phạt sẽ là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Vụ bé gái nghi bị bạo hành ở khu vui chơi: 'Hành vi của người đàn ông là rất côn đồ, thể hiện sự ích kỷ và coi thường sức khỏe của người khác' - Ảnh 2
Người đàn ông được cho là đã bạo hành bé gái 4 tuổi - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, mạng xã hội lan truyền bài viết kèm hình ảnh camera ghi lại cảnh bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo nội dung bài viết, tối 7/6, một bé gái 4 tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ADCBook, thuộc khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, mẹ bé gái cảm nhận sự bất thường khi con gái liên tục khóc, hoảng loạn.

Sau khi kiểm tra camera giám sát ở khu vui chơi, người mẹ phát hiện con gái mình bị một người đàn ông đánh. Nguyên nhân được cho là bé gái đã ném bóng trúng con của người đàn ông trên.

Người đăng bài tố cáo bé gái 4 tuổi bị đánh nhiều lần, đồng thời, người đánh còn chửi, dọa khiến cháu bé sợ hãi, khóc

Nghi vấn bé gái 4 tuổi bị đánh ở khu vui chơi, cơ quan công an vào cuộc xác minh

Nghi vấn bé gái 4 tuổi bị đánh ở khu vui chơi, cơ quan công an vào cuộc xác minh

Qua camera an ninh ở khu vui chơi, gia đình cho rằng bé gái 4 tuổi bị người đàn ông đánh nhiều lần, khiến cháu sợ hãi, khóc, đòi về.

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