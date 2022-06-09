Nghi vấn bé gái 4 tuổi bị đánh ở khu vui chơi, cơ quan công an vào cuộc xác minh

Xã hội 09/06/2022 13:42

Qua camera an ninh ở khu vui chơi, gia đình cho rằng bé gái 4 tuổi bị người đàn ông đánh nhiều lần, khiến cháu sợ hãi, khóc, đòi về.

Theo Zing News, sáng ngày 9/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng tố cáo vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo nội dung bài viết, tối 7/6, bé gái 4 tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ADCBook, khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, mẹ bé gái cảm nhận sự bất thường khi con gái liên tục khóc, hoảng loạn.

Sau khi kiểm tra lại camera giám sát khu vui chơi, người mẹ phát hiện con gái mình bị một người đàn ông đánh. Nguyên nhân được cho là bé gái đã ném bóng trúng con của người đàn ông trên.

Nghi vấn bé gái 4 tuổi bị đánh ở khu vui chơi, cơ quan công an vào cuộc xác minh - Ảnh 1
Người đàn ông trong clip bé gái bị bạo hành. Ảnh: Cắt từ clip

Theo Dân Việt, phía tố cáo cho rằng, bé gái 4 tuổi bị người đàn ông đánh nhiều lần và anh ta còn chửi, dọa khiến nạn nhân sợ hãi, khóc và đòi về nhà.

Lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết phường đã chỉ đạo công an địa phương vào cuộc xác minh sự việc. Công an phường cũng khẳng định sẽ vào cuộc kiểm tra, xử lý.

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