Bình Dương: Cửa hàng túi xách bốc cháy, 2 người bị kẹt bên trong

Xã hội 09/06/2022 10:35

Một cơ sở kinh doanh ba lô, túi xách trong khu dân cư ở Bình Dương bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm. Rất may, người dân đã kịp thời phá cửa giải cứu 2 người trong căn nhà ra ngoài.

Theo Tiền Phong, khoảng 23h30 tối ngày 8/9, người dân phát hiện có lửa phát ra ở tầng 2 một cơ sở kinh doanh túi xách vào trên đường D17 khu dân cư Việt Sing (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Bình Dương: Cửa hàng túi xách bốc cháy, 2 người bị kẹt bên trong - Ảnh 1
Căn nhà bốc cháy dữ dội trong đêm - Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau đó, người dân hô hoán nhau dập lửa và phá cửa cuốn giải cứu 2 người trong căn nhà ra ngoài. Lo sợ lửa cháy lan, các hộ dân có nhà liền kề liên tục tưới nước làm mát để tản nhiệt tường ngăn cách.

Theo báo Lao Động, rất may, lực lượng phòng cháy chữa cháy ở gần đã có mặt kịp thời dập tắt vụ hỏa hoạn ngăn không cháy lan sang các hộ dân ở sát bên.

Bình Dương: Cửa hàng túi xách bốc cháy, 2 người bị kẹt bên trong - Ảnh 2
 Lực lượng chức năng có mặt kịp thời dập tắt vụ hỏa hoạn - Ảnh: Lao Động

Nhiều tài sản và hàng hóa được cứu kịp thời. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được xác minh làm rõ. cháy cửa hàng bán túi xách lúc nửa đêmĐại diện UBND phường An Phú cho biết, vụ cháy không gây thương vong về người.

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Từ khóa:   Bình Dương cháy nhà cháy cửa hàng túi xách

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