Quảng Bình: Căn nhà bốc cháy ngùn ngụt, cụ già và bé trai 3 tháng khẩn thiết kêu cứu

Ngày 27/5, trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra một vụ cháy nhà dân. Vào thời điểm xảy ra sự việc, bên trong nhà vang lên tiếng kêu cứu của hai bà cháu.

Theo VietNamNetg, khoảng 10 giờ ngày 27/5, trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra một vụ cháy nhà dân, gây thiệt hại về tài sản.

Được biết, vào thời điểm trên, người dân phát hiện căn nhà của ông Lê Trường A. (SN 1971; ở đường Trần Tế Xương, thị trấn Hoàn Lão) khói lửa bốc lên ngùn ngụt, nghi là xảy ra vụ cháy. Trong nhà vang lên tiếng kêu cứu của cụ bà Nguyễn Thị M. (SN 1947, mẹ ông A. ) và cháu bé 3 tháng tuổi (con ông A.).

Hiện trường vụ hỏa hoạn - Ảnh: VietNamNet

Thấy vậy, một số người đã băng qua ngọn lửa khẩn trương hỗ trợ đưa 2 bà cháu ra ngoài. Thông tin ban đầu cho hay ngọn lửa xuất phát từ phòng bếp, sau đó lan lan nhanh ra toàn căn nhà.

Cũng thông tin về sự việc, theo Người Lao Động, sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng công an, dân quân tự vệ tham gia chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã điều 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường tham gia chữa cháy.

Gần 1 giờ sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn - Ảnh: Người Lao Động

Gần 1 giờ sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều vật dụng và tài sản có giá trị trong gia đình.

Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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