Vụ bé gái 13 tuổi bị gã tài xế taxi chở đến nơi vắng vẻ xâm hại: Tài xế có thể đối diện với mức án nào?

Xã hội 22/09/2022 09:26

Theo luật sư, trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm các tình tiết tăng nặng như gây thương tích, gây rối loạn tâm thần cho nạn nhân, hoặc làm nạn nhân có thai thì hình phạt tù có thể lên đến 20 năm

Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi bị tài xế taxi hiếp dâm, theo thông tin của Infonet/ Vietnamnet, ngày 20/9, Công an huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hồng Quân (SN 1971, ở phố Thống Nhất, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", đồng thời thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Quân để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi về vụ án, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) phân tích: “Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Theo thông tin từ cơ quan công an, với tội danh bị khởi tố, bị can có thể bị phạt tù từ 7 -15 năm. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra nếu phát hiện thêm các tình tiết tăng nặng như gây thương tích, gây rối loạn tâm thần cho nạn nhân, hoặc làm nạn nhân có thai thì hình phạt tù có thể nâng lên 20 năm tù”. 

Chia sẻ thêm về tình trạng trẻ em bị xâm hại, luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm: "Pháp luật Việt Nam đã có những chế tài khắt khe đối với tội danh này.  Trẻ em luôn là đối tượng được quan tâm và bảo vệ. Những hành vi xâm hại đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm danh dự của trẻ em đều phải bị trừng phạt thích đáng.

Bởi sự nhạy cảm, phức tạp và tính hủy diệt của việc bị xâm hại tình dục, nạn nhân thường khó có thể chia sẻ. Trẻ bị xâm hại tình dục thường chọn cách im lặng, giấu diếm, hoặc chỉ chia sẻ câu chuyện một thời gian rất lâu sau đó  Ở nhiều nước, thời gian tố cáo cũng không còn giới hạn.

Với Việt Nam, sau 20 năm thì nạn nhân không thể kiện kẻ thủ ác ra tòa. Tội phạm vẫn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và có thể tiếp tục thực hiện thêm nhiều hành vi đồi bại, trong khi đó nạn nhân phải chịu những tổn thương suốt đời không thể chữa lành".

Qua vụ việc, Trưởng VPLS Trung Hòa cũng khuyến cáo: “Phụ huynh cần đưa ra những cảnh báo cho con cái đang ở độ tuổi dễ bị xâm hại và lợi dụng. Trang bị cho con những kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em chính là một giải pháp dài hơi để phòng tránh tối đa các trường hợp đáng tiếc”.

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Nghi phạm Vũ Hồng Quân mô tả lại địa điểm thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi - Ảnh: báo Người Lao động

Trước đó, theo thông tin của báo Người Lao động về tài liệu điều tra ban đầu, ngày 9/9, Công an huyện Bình Liêu tiếp nhận tin báo về việc cháu C.H.T. (SN 2009, trú tại thôn huyện Tiên Yên) đến Công an huyện Tiên Yên trình báo vào tối 8/9, cháu T. thuê xe taxi đi từ huyện Tiên Yên đến huyện Bình Liêu.

Khi xe đi đến khu vực ngã ba giao với đường Quốc lộ 18C cũ, đoạn thuộc thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, tài xế taxi đã đánh xe rẽ vào đường Quốc lộ 18C cũ (khu vực đi lên dốc Cô Tiên, thuộc thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại) và dừng đỗ xe ở bên đường. Tại đây, tài xế taxi đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu T. ngay trên xe ôtô. Sau khi giở trò đồi bại, tài xế điều khiển xe taxi chở cháu bé về nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Liêu đã khẩn trương điều tra, tiến hành cho cháu C.H.T. đi giám định, đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Đến sáng 10/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Liêu đã xác định nghi phạm là Vũ Hồng Quân (SN 1971, trú tại phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên). Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Hồng Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm của mình đối với cháu C.H.T. và xin được khai báo thành khẩn để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Đi taxi một mình vào buổi tối, bé gái 13 tuổi bị gã tài xế chở đến nơi vắng vẻ xâm hại

Đi taxi một mình vào buổi tối, bé gái 13 tuổi bị gã tài xế chở đến nơi vắng vẻ xâm hại

Bé gái bị tài xế taxi đưa đến nơi vắng vẻ, dừng xe bên đường thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu ngay trên ôtô.

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