Bắt giữ đối tượng cho bé gái 13 tuổi vay tiền thế chấp bằng ảnh và clip nóng

Đối tượng đã cho một bé gái 14 tuổi, trú huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vay tiền với điều kiện thế chấp bằng hình ảnh, video clip nóng.
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Theo Báo Vietnamnet Sáng nay (17/8), thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan này vừa bắt tạm giam đối tượng Bùi Thanh Nguyên (21 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk thì vào đầu tháng 5/2022, bé gái tên N.T.N. (14 tuổi) có nhắn tin, liên lạc với Nguyễn Thanh Nguyên để vay tiền. Nguyên đồng ý cho cháu N. vay tiền nhưng lại yêu cầu cháu N. phải thế chấp bằng hình ảnh, video clip khoả thân và quan hệ tình dục với người khác giới.
Chấp thuận yêu cầu của Nguyên, bé gái đã gửi cho Nguyên 3 đoạn video clip và một ảnh “nóng” để thế chấp vay tổng cộng 45 triệu đồng, lãi suất theo 2 bên tự thỏa thuận.
Trước đó theo Zing News thông tin những ngày đầu, bé gái đã trả gốc và lãi đầy đủ. Tuy nhiên, đến ngày 18/5, do bé gái không còn khả năng trả nợ, Nguyên đã phát tán video clip, hình ảnh “nóng” lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân trong gia đình bé gái để uy hiếp đòi nợ.
Vì lo sợ, bé gái đã vay được một ít tiền trả nợ, nên Nguyên đã gỡ bỏ toàn bộ video clip và ảnh “nóng” đã phát tán trước đó.
Sau khi biết chuyện, mẹ của bé gái đã liên hệ với Nguyên để thỏa thuận trả nợ thay con. Lúc này, Nguyên cho biết bé gái còn nợ 55 triệu đồng và nếu trả hết sẽ không bị phát tán video clip, hình ảnh “nóng” lên mạng xã hội.
Trước sự đe dọa của Nguyên cũng như lo ảnh hưởng đến tâm lý của con gái, người mẹ đã đồng ý trả nợ cho Nguyên, đồng thời trình báo vụ việc lên công an. Tuy nhiên, do mẹ bé gái không đủ tiền trả nợ hết một lần, Nguyên đã yêu cầu trả nợ dần với 10 triệu đồng/tháng. Trong lúc Nguyên đang nhận tiền của mẹ bé gái, thì bị các trinh sát Phòng CSHS bắt quả tang. Tại Cơ quan điều tra, Nguyên còn khai nhận, với thủ đoạn trên, Nguyên đã cho 3 người khác vay nợ.
Theo thượng tá Phan Thanh Cường, Trưởng Phòng CSHS Công an Đắk Lắk cho biết đây là phương thức, thủ đoạn mới cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ông khuyến cáo: “Qua vụ việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng cá nhân, thì nên tìm đến các tổ chức tín dụng, các ngân hàng hoạt động được Nhà nước cho phép để vay và trả lãi suất theo quy định. Tránh trường hợp chúng ta đi vay ngoài sẽ để lại hậu quả khó lường”.