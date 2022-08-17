Nguyên nhân ban đầu vụ chồng cùng bạn nhậu đánh hội đồng vợ: Đang nhậu với bạn mà vợ mang con đến đến quán cằn nhằn?

Xã hội 17/08/2022 11:36

Được biết, trước đó, khi xảy ra mâu thuẫn, người chồng bỏ đi nhậu với bạn. Chị vợ nhiều lần gọi điện thoại nhưng chồng không nghe máy nên dẫn theo con đến quán nhậu tìm.

Liên quan đến vụ chồng cùng bạn nhậu đánh hội đồng vợ tại Đà Nẵng, ngày 17/8, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM,  Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang lấy lời khai những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc chồng đánh vợ giữa đường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, anh N.T.H. (29 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) có mâu thuẫn, cãi nhau với vợ là chị N.K. (27 tuổi). Anh H. bỏ đi nhậu với bạn ở quán nhậu trên đường Hoàng Thị Loan. Chị K. nhiều lần gọi điện nhưng anh H. không chịu nghe điện thoại.

Chị H. dẫn theo con đến quán nhậu. Hai bên lớn tiếng qua lại. Trong đó có một người bạn nhậu cùng bàn với anh H. có mâu thuẫn với chị K. Sau một lúc hai bên lớn tiếng, anh H. và bạn mình đuổi đánh chị K. trên đường. Một người bạn nhậu chung bàn đuổi theo can ngăn nhưng không được.

Hậu quả, chị K. bị thương tích ở vùng mặt và nhiều phần mềm khác trên người.

Nguyên nhân ban đầu vụ chồng cùng bạn nhậu đánh hội đồng vợ: Đang nhậu với bạn mà vợ mang con đến đến quán cằn nhằn? - Ảnh 1
 Hiện trường vụ việc - Ảnh:báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông từ Zing News, trước đó, khoảng 22h ngày 16/8, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), Tổ Tuần tra kiểm soát Cảnh sát 113 (CS 113) Công an TP Đà Nẵng phát hiện trước một quán nhậu có nhóm thanh niên đang đuổi đánh một phụ nữ nên ngăn chặn.

Lực lượng cảnh sát 113 tạm giữ 3 người gồm H.D.V. (30 tuổi, trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), H.Đ.K. (29 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) và N.T.H. (29 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Theo lời khai ban đầu, do mâu thuẫn vợ là chị K. (27 tuổi), H. rủ 2 bạn nhậu là V. và K. đuổi đánh người phụ nữ này khiến nạn nhân bị thương tích ở vùng mặt và người.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, tổ tuần tra kiểm soát cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng bàn giao vụ việc cho Công an phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

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