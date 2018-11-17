Vụ bắt con trai nhổ nước bọt vào miệng nhau: Bố dửng dưng bảo chỉ là trò đùa giáo dục con

Liên quan đến vụ việc bố bắt con trai nhổ vào miệng nhau khiến đứa trẻ nôn mửa, cơ quan chức năng đã mời người bố lên trụ sở làm việc nhưng người này không hợp tác, cho rằng đó chỉ là trò đùa để giáo dục con.

Chiều qua (16/11), trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an xã Bình Phú, huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết ngay khi nắm được thông tin vụ việc đã mời N.V.T. (ông bố trong đoạn clip) đến làm việc nhưng người này không đến.

Bố bắt con trai nhỏ nhổ nước bọt vào miệng anh trai - Ảnh: Internet

Vị lãnh đạo này còn cho biết thêm, lực lượng công an đã trực tiếp đến nhà anh T. thì người này trả lời đó chỉ là bố con đang trêu đùa nhau và có thái độ bất hợp tác.

Được biết, tại địa phương anh T. là người rất ngông cuồng, có tính cách lập dị, hay có hành động khó chịu với hàng xóm. Dù không nhận được sự hợp tác từ đối tượng nhưng ông Nguyễn Hữu Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phú cho biết chính quyền vẫn sẽ điều tra, làm rõ vấn đề và có biện pháp xử lý thích đáng, theo Trí thức trẻ.

Mặc kệ con trai khóc lóc, van xin nhưng người bố vẫn không ngừng lại - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh bé trai bị bố trừng phạt vô cùng dã man. Theo đó, người con trai lớn (đang học lớp 7) đi học bị lưu ban, về nhà nhờ bố mẹ đóng tiền học phí.

Lúc này người bố nổi giận quát mắng con. Ông ta bắt cậu bé nằm xuống sàn, yêu cầu phải chọn giữa hai hình phạt bị em trai đánh 100 dây curoa hoặc bị nhổ nước bọt vào miệng.

Vì sợ đau nên cậu bé chọn hình phạt thứ hai. Ngay khi vừa bị nhổ nước bọt vào miệng, cậu bé bắt đầu nôn ói. Chưa dừng lại, ông bố còn bắt con trai nhỏ lấy thức ăn bị nôn ra bôi lên mặt anh trai. Đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

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