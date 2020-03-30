Cơ quan công an đã bắt giữ được 2 nghi phạm trong vụ anh trai đốt nhà em gái ở Hưng Yên khiến 4 người tử vong.

Lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) cho biết bé N.A. (8 tuổi) nạn nhân trong vụ anh trai đốt nhà em gái ở xã Nhuế Dương (huyện Khoái Châu) đã tử vong sau 2 tuần điều trị.

Sau một thời gian được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa tại bệnh viện, cháu bé A. đã tử vong do vết thương quá nặng vào ngày hôm qua (29/3). Hôm nay, người thân đã tổ chức lễ an táng cho cháu N.A. tại quê nhà ở huyện Kim Động, Hưng Yên.

Hiện trường vụ anh trai đốt nhà em gái khiến 4 người tử vong thương tâm - Ảnh: Tổ Quốc

Như đã đưa tin, vào đêm 15/3, nhà ông Mười (53 tuổi, trú tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) bất ngờ bốc cháy kinh hoàng.

Vụ hoả hoạn đã làm ông Mười, bà Đào Thị Chiến (55 tuổi, vợ ông Mười) và con trai Vương Gia Cao Thắng (12 tuổi) tử vong thương tâm. Bên cạnh đó, vụ cháy khiến cháu ngoại ông Mười là N.A. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và đã tử vong vào ngày hôm qua.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra, tiến hành bắt giữ và khởi tố 2 đối tượng là Đào Danh Việt (59 tuổi, trú tại địa phương) và Lò Văn Hà (30 tuổi, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Theo lời khai, vì mâu thuẫn cá nhân, Đào Danh Việt (anh ruột của bà Đào Thị Chiến) đã rủ Lò Văn Hà đi mua xăng về đốt nhà em gái vào tối 15/3 khiến 4 người tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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