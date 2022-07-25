Liên quan đến vụ 3 phụ nữ tử vong sau 2 ngày nhậu liên tiếp tại Cà Mau, được biết, tiệc nhậu có 6 người, gồm 3 nạn nhân và 3 người khác.

Liên quan đến vụ 3 người phụ nữ tử vong sau 2 ngày nhậu liên tiếp, theo thông tin từ báo Thanh Niên, danh tính 3 nạn nhân được xác định là: M.T.M (54 tuổi), N.T.L (37 tuổi), Đ.T.L (44 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Cụ thể, ngày 20/7, bà M.T.M tổ chức nhậu tại nhà từ 19 giờ đến 23 giờ. Tiệc nhậu có 6 người, gồm 3 nạn nhân trên và 3 người khác.

Ngày hôm sau, những người này tiếp tục tổ chức nhậu tại nhà bà M. từ 9 giờ đến 13 giờ, nhậu xong mọi người về nhà nghỉ. Đến khoảng 21 giờ ngày 22/7, bà M.T.M, chị N.T.L và bà Đ.T.L có triệu chứng nôn ói, khó thở nên người nhà đưa đi Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu.

Trên đường đi, bà M.T.M tử vong lúc 22 giờ 5 phút ngày 22/7. Đến 2 giờ ngày 23/7 thì chị N.T.L tử vong và bà Đ.T.L tử vong lúc 20 giờ ngày 23/7.

Được biết, 6 người trên uống rượu lấy từ nhà người quen ở xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau. Rượu này được mua từ 1 người ở xã Tân Lộc Đông, H.Thới Bình khoảng 2 tháng trước. Trong 2 lần nhậu, 6 người đã uống 5 lít rượu. Sức khỏe của 3 người tham gia nhậu còn lại bình thường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 25/7, một lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết bệnh nhân nhập viện trong trạng huyết áp bằng không, suy hô hấp…

"Dù bác sĩ đã tích cực cứu chữa, tuy nhiên do bệnh nhân bị quá nặng nên không qua khỏi. Nguyên nhân chẩn đoán bước đầu là do ngộ độc chất methanol có trong rượu" - vị này thông tin thêm.

Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Tham gia cuộc nhậu với 10 loại rượu khác nhau: 2 anh em ruột tử vong, 1 người nguy kịch Cơ quan chức năng đã thu được 10 mẫu rượu khác nhau trong bữa nhậu của các nạn nhân. Nhân chứng cho biết các loại rượu này được mua từ nhiều quán khác nhau trên địa bàn

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