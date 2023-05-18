Vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến 1 người tử vong, 3 người nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, ngày 18/5, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hoá xác nhận vừa nhận được thông tin trên địa bàn huyện Hậu Lộc xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng giữa hai xe máy - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 6h40 ngày 17/5, trên trục đường liên xã qua địa phận xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc), N.L.Q.V (SN 2008, ngụ ở thôn Phú Thành, xã Minh Lộc, hiện đang học lớp 9 trên địa bàn huyện Hậu Lộc) điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở theo N.T.M (SN 2009, ngụ ở thôn Minh Đức, xã Minh Lộc) chạy với tốc độ cao.

Khi đến địa phận thôn Minh Hải, xã Minh Lộc, xe máy của Vũ lao thẳng vào xe máy BKS 36F1-369.34 do chị T.T.P.T (SN 1987, ngụ ở xã Phú Lộc, giáo viên mầm non) chở theo hai con là L.Đ.Q (5 tuổi) và L.T.C (4 tuổi).

Người dân tập trung tại khu vực xảy ra tai nạn - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Dẫn tin từ Báo Đại Đoàn Kết, cú va chạm mạnh khiến mọi người văng ra xa, 2 xe máy hư hỏng nặng. Hậu quả, em V. tử vong, 4 người còn lại bị thương, phải đưa đi viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và Công an huyện Hậu Lộc đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiếu niên 14 tuổi trộm xe khách rồi điều khiển gây tai nạn Trước đó, đối tượng thiếu niên này cũng đã 2 lần bị bắt về hành vi tương tự, nhưng do mới 14 tuổi nên được cho tại ngoại.

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