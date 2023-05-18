Mải lướt điện thoại, cô gái bị xe tải đi lùi cuốn vào gầm

Hình ảnh thót cô gái đang mải xem điện thoại thì bị xe tải cuốn vào gầm khiến nhiều người không khỏi thót tim.

Theo Báo An ninh Thủ đô, cảnh từ camera an ninh của một nhà máy thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (phường Mỹ Phước, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho thấy, người phụ nữ vừa đi bộ vừa chăm chú xem điện thoại. Bất ngờ một chiếc xe tải đi lùi, tông trúng và cuốn người phụ nữ vào gầm xe.

Vừa đi vừa lướt điện thoại, cô gái bị xe tải đi lùi cuốn vào gầm - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, cụ thể vào ngày 15/5, một cô gái đang đi bộ, vừa đi vừa bấm điện thoại, cùng lúc này chiếc xe tải biển số tỉnh Bình Dương đang đi lùi lùi. Do khuất tầm nhìn nên tài xế không thấy cô gái mà cho chiếc xe tải lùi và tông trúng nạn nhân.

Bị đuôi xe tông trúng, cô gái ngã xuống đường, nằm dưới gầm xe nhưng may mắn tránh được cả 4 bánh xe.

Sau khi chiếc xe tải đi qua, cô gái ngồi dậy, tài xế vẫn chưa hiểu chuyện gì nên tiếp tục cho xe lùi. Nạn nhân sau đó cũng đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Vụ tai nạn hi hữu này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

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