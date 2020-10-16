Vợ giảm cân, chồng chạy khắp nơi mua thức ăn về cho, nhìn list thức ăn mà choáng

Xã hội 16/10/2020 16:33

Trong lúc vợ giảm cân, chồng trở thành shipper chạy khắp nơi mua đồ ăn cho bà xã. Tuy nhiên, thứ khiến mọi người chú ý nhất lại là những món ăn người vợ bắt chồng mua về.

Để có một vóc dáng đẹp, ngoài luyện tập thể thao, nhiều chị em phụ nữ còn áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Tuy nhiên, trong lúc vợ giảm cân, người gặp áp lực nhiều nhất chắc hẳn là các ông chồng.

Mới đây, một ông chồng vừa lên mạng xã hội kể lại việc cô vợ giảm cân, bắt anh mua hàng loạt món ăn. Ban đầu, ai cũng nghĩ là những món ăn giảm cân nhưng khi nhìn lại thì ai cũng bật cười vì toàn món dầu mỡ.

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Vợ giảm cân bắt chồng chạy khắp nơi mua thức ăn - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng kể: “Giảm cân kiểu mới

Thôi ông nào chưa lấy vợ tôi khuyên chân thành là đến năm 30 tuổi rồi lấy vợ nhé, hoặc 40 - 50 gì đấy cũng được. Chứ như tôi lấy sớm nó hành cho không biết có thọ được đến năm 40 không nữa.

Vợ tôi đợt này thấy bảo đang giảm cân, nhưng không hiểu nghe mấy bà giảm cân trên mạng kiểu gì giảm từ 46 cân xuống còn 50 cân các ông ạ. Ngày cứ nhịn ăn xong cứ đến tối đêm là hành, bắt tôi đi vòng quanh mua đồ ăn. Giữa mùa mưa bão như này mà đêm nào cũng lọ mọ ngoài đường, nghĩ khổ cái thân tôi quá”.

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Nhìn list thức ăn mà ai cũng thấy choáng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, anh chồng còn chia sẻ ảnh chụp tin nhắn với vợ. Có thể thấy, chị vợ dù đang giảm cân nhưng vẫn order nhiều món như: 2 cái xúc xích, 1 ngô nướng, 1 ngô xào tép, một bánh mì, 3 trứng vịt lộn và cốc xoài ép. Chị còn cẩn thận dặn thêm “nhớ là bảo mua cho người giảm cân”.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Không ít ông chồng bày tỏ sự đồng cảm với chủ nhân bài viết vì cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

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Từ khóa:   gây bão mạng xã hội món ăn giảm cân chuyện hài hước

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