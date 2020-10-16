Mải mê ôm hôn gái trẻ trong công viên, về nhà cụ ông tá hỏa phát hiện mất sợi dây chuyền cả trăm triệu đồng

Trong lúc âu yếm, người phụ nữ đã nhanh tay trộm dây chuyền của cụ ông 70 tuổi. Được biết, sợi dây chuyền này có giá khoảng 100 triệu đồng.

Theo đó, nạn nhân trong vụ trộm dây chuyền là ông Trương (70 tuổi), còn nghi phạm là một phụ nữ họ Yêu (40 tuổi). Được biết, cả hai quen nhau qua một lần đánh bạc. Sau khi trao đổi số điện thoại, người phụ nữ này đã liên tục gọi hỏi thăm, hẹn ông Trương ra ngoài gặp.

Đến khoảng 8 giờ sáng 30/7, ông Trương ăn mặc đẹp đẽ đến một công viên thuộc Khải Đông, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) để gặp Yêu. Sau một hồi nói chuyện, hai người hôn nhau trên ghế công viên.

Trong lúc thân mật, lợi dụng lúc ông Trương không để ý, người phụ nữ này đã thuận tay tháo dây chuyền của nạn nhân.

Trong lúc đang hôn nhau tại công viên, người phụ nữ trộm dây chuyền của ông cụ 70 tuổi - Ảnh: Internet

Lúc đó, vì còn say đắm trong “tình yêu” nên nạn nhân không nhận ra. Phải đến khi về nhà, vào phòng tắm thì ông cụ mới phát hiện sợi dây chuyền nặng 61,92 gram trị giá 27.400 NDT (gần 100 triệu đồng) biến mất. Ngay sau đó, nạn nhân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo điều tra của cảnh sát, đối tượng họ Yêu đã ly hôn, hiện đang trong tình trạng độc thân. Vì không có việc làm ổn định nên sau khi ly hôn người phụ nữ này luôn muốn tìm một người chồng có kinh tế ổn định.

Trong phiên tòa gần đây, VKSND thành phố Khởi Đông, tỉnh Giang Tô đã tuyên án đối tượng họ Yêu 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và phạt hành chính 14.000NDT (khoảng 50 triệu đồng).

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