Vợ bỏ theo tình mới, chồng lang thang ăn bánh mì qua ngày để tìm: ‘Vợ ơi về đi, con ngóng mẹ’

Nhiều giờ qua, câu chuyện về người chồng đi tìm vợ khắp nơi nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội. Theo chia sẻ, người vợ sau khi đi làm việc xa đã đi theo một người đàn ông khác, bỏ rơi chồng và 2 con. Dù biết vợ ngoại tình , người chồng vẫn lang thang khắp nơi để tìm về vì 2 con ngóng mẹ từng ngày.

Thanh niên Cao Bằng tâm sự: 'Không cho vợ đi làm thì không mất vợ'. Bây giờ vợ theo trai, anh xuống tìm cả tuần nay không tìm được, 2 con ở nhà thì vẫn ngóng mẹ về chơi.

Nghĩ thấy tội, tiền có mỗi 1 ít để mua bánh mì, mỳ tôm. Không dám thuê nhà, lại phải lang thang ngủ ngoài đường. Trời mưa đến nơi rồi, anh cứ ngồi cổng ở công ty vì anh vẫn tin trong hàng nghìn người ấy sẽ bắt gặp vợ mình đi làm.

Câu chuyện chồng đi tìm vợ gây xôn xao mạng xã hội nhiều giờ qua - Ảnh chụp màn hình

Chị gì ơi! Nếu có thấy thì chị về với chồng với con, mà không hãy dứt khoát với người ta. Chỉ vì con nếu nhớ mẹ mà anh ấy bỏ cả việc xuống đây tìm chị đấy”.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều hy vọng người vợ sẽ xuất hiện, đối mặt với anh chồng 1 lần để giải quyết rõ ràng vụ việc. Tuy nhiên, cũng có không ít người nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện trên, cho rằng đây chỉ là chuyện "câu like".

Tuy nhiên, vẫn có không ít người nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện trên - Ảnh: Facebook

“Nhiều lúc chú ấy đủ dũng khí và đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện phản bội của vợ mình, nhưng chỉ vì con nên mới có hành động như vậy thôi”, L.K bình luận.

“Người ta muốn đi thì cho họ đi thôi, người như thế cũng chẳng giữ lại làm gì. Thương con thì về nhà, làm ăn thật tốt, nuôi con ăn học đàng hoàng, vậy là được rồi”, V.T khuyên.

“Sợ thật, đăng bừa cái ảnh xong viết thành bài văn như thật. Thôi anh về mà nghỉ ngơi đi, ngồi đây tí nữa lại viết anh thành cái dạng gì cũng không biết được”, M.K nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện.

Mặc dù vẫn chưa biết thực hư đằng sau bức ảnh trên nhưng câu chuyện vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.