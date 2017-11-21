Vợ bầu đột ngột qua đời, chồng nuốt nước mắt gồng mình nuôi 8 con thơ

Xã hội 21/11/2017 15:35

Đang mang bầu ở tháng thứ 9 thì vợ ngột qua đời. Một mình anh Hách phải xoay sở, gồng gánh nuôi 8 đứa con trong căn nhà dột nát.

Vợ qua đời, con thơ khóc ngằn ngặt vì nhớ mẹ

Gia đình không mấy khá giả nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Hách (38 tuổi) sinh sống tại xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) có tận 8 mặt con. Vì nghĩ “con cái là lộc trời cho” nên hễ vợ cứ mang thai là anh lại "lót ổ" cho vợ. Cứ thế, quanh năm suốt tháng, vợ chồng anh lăn ra làm lụng nuôi 10 miệng ăn.

Thế nhưng, anh Hách không ngờ rằng sau cú ngã của vợ khi đi làm đồng, chị đã ra đi cùng đứa đứa con thứ 9 sắp chào đời.          

“Đầu năm 2017, vợ tôi mang thai cháu thứ 9 đến gần ngày sinh nhưng vẫn ra đồng làm cố. Khi đi về, đường gồ ghề chẳng may bị ngã. Vợ tôi vẫn giấu, gan không nói gì. Mấy ngày sau, đau bụng quá, tôi mới biết chuyện.

12 giờ đêm tôi đưa vợ lên bệnh viện Phố Nối chụp chiếu thì biết thai lưu, không giữ được. Sau đó, tôi chuyển vợ lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhưng cũng không cứu được cả mẹ lẫn con. Cô ấy đi bỏ lại cho tôi 8 đứa con thơ chẳng biết xoay sở ra sao”, anh Hách nghẹn ngào kể.

Vợ bầu đột ngột qua đời, chồng nuốt nước mắt gồng mình nuôi 8 con thơ - Ảnh 1
Gần một năm trôi qua, anh Hách vẫn chưa nguôi nỗi đau mất vợ con - Ảnh: Internet

Nén nỗi đau, anh gắng gượng một mình lo cho 8 đứa con. Con trai út mới 2 tuổi khát sữa mẹ khóc lả nửa tháng trời. Một tay anh Hách vừa dỗ con, vừa chăm cho những đứa con nhỏ khác. Nhiều đêm ông bố không ngủ vì con thơ quấy khóc, liên tục đòi mẹ.

Chưa ý thức được việc mẹ đã đi xa, 4 đứa con nhỏ của anh Hách vẫn liên tục gặng hỏi: “Bố ơi! Mẹ đi đâu rồi?”. Không biết trả lời con ra sao, anh chỉ lặng lẽ: “Mẹ mất rồi, con à!”. Những đứa lớn đã hiểu chuyện, chỉ lặng lẽ buồn rồi nuốt nước mắt.

Vợ bầu đột ngột qua đời, chồng nuốt nước mắt gồng mình nuôi 8 con thơ - Ảnh 2
Mẹ mất, con thơ hàng đêm vẫn quấy khóc đòi mẹ - Ảnh: Internet

Không khỏi xót xa, anh Hách vẫn thở dài: “Ngày đó, nếu vợ nói cho tôi biết việc bị ngã, chắc gia đình tôi giờ vẫn đầy đủ tiếng cười, dù có khó khăn thế nào”.

Gánh nặng gà trống nuôi con

Gần một năm qua, một mình anh Hách chạy đôn chạy đáo vay mượn, xoay sở lo cho cuộc sống khốn khó của 9 cha con. Mấy sào ruộng hợp tác xã cấp chỉ tạm đủ cho bố con anh có cơm ăn mỗi bữa. Con gái đầu của anh Hách tốt nghiệp cấp 3 đã quyết định nghỉ học, đi làm công nhân tại nhà máy may. Con trai thứ 2 và con trai thứ 3 đang ở độ tuổi 14 – 15 cũng nghỉ học, xin vào làm tại xưởng mộc kiếm tiền phụ bố nuôi các em.

“2 cháu đi học mộc được người ta thương hoàn cảnh nên cho ăn cho ở để học nghề còn cháu lớn đi làm may tháng được hơn 2 triệu cũng phụ thêm bố nuôi 4 em đang đi học. Thằng út mới 2 tuổi vì không có điều kiện nên tôi cũng để bé ở nhà”, anh Hách tâm sự với PV Khám Phá.

Nhà nghèo, 8 bố con có gì ăn nấy. Hôm nào mấy anh chị lớn có lương thì bữa cơm có thêm đĩa thịt. Còn con nhỏ, không thế đi làm xa, anh chỉ quanh quẩn bên mấy sào ruộng, giặt giũ quần áo cho cho các con cũng hết ngày.

Vợ bầu đột ngột qua đời, chồng nuốt nước mắt gồng mình nuôi 8 con thơ - Ảnh 3
Ba con lớn của anh Hách đã nghỉ học, đi làm thuê phụ cha nuôi các em - Ảnh: Internet

Khi con ốm đau, ông bố đơn đơn thân một mình lo lắng thuốc thang. Nhiều lúc chán nản, mệt mỏi, anh chỉ biết than trời. Anh thầm trách mình làm bố nhưng vẫn chưa lo lắng trọn vẹn cho các con. Căn nhà rách nát, dột nước vẫn không có tiền sửa sang. Khi mưa gió về, nhà lênh láng nước, anh phải dắt con sang hàng xóm ngủ nhờ.

Vợ bầu đột ngột qua đời, chồng nuốt nước mắt gồng mình nuôi 8 con thơ - Ảnh 4
Nhà đã dột nát nhiều chỗ nhưng anh Hách không có tiền lợp lại mái - Ảnh: Internet

Anh Hách không dám nghĩ đến việc đi bước nữa vì biết cảnh nhà nheo nhóc, khốn cùng. Hạnh phúc lớn nhất của anh lúc này là 8 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn lớn lên mỗi ngày. 

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