Vụ nổ xảy ra tại cơ sở sấy lúa ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long làm 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng phải nhập viện.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào trưa ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Diên - chủ tịch UBND huyện Mang Thít cho biết, vụ nổ xảy ra trong cơ sở sấy, xay xát lúa tại khóm 3, thị trấn Cái Nhum làm 1 người chết tại chỗ, 2 người trọng thương.

Ông Diên chia sẻ: ""Hai người bị thương rất nặng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện, sau đó được chuyển lên tuyến trên, chưa rõ tình trạng. Hiện công an đang phong tỏa hiện trường để điều tra, chưa xác định được nguyên nhân gây nổ và lý lịch các nạn nhân".

Theo các nhân chứng, vụ nổ xảy ra khoảng 8h30 sáng cùng ngày. Sau tiếng nổ có xuất hiện đám cháy nhưng nhanh chóng được dập tắt. Công an huyện và ngành y tế đã nhanh chóng triển khai nhân sự, xe cứu thương tham gia cứu người. Một lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Mang Thít cho biết thêm 2 nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng và tiên lượng rất nặng. Sau khi nhanh chóng được cấp cứu các nạn nhân này được chuyển viện lên tuyến trên.

Cơ sở sấy, xay xát lúa, nơi xảy ra vụ cháy nổ làm 3 người thương vong - Ảnh: Báo Tiền Phong

Dẫn tin từ báo Tiền Phong, chủ cơ sở trên là ông Nguyễn Khắc Tuấn (44 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Vào thời điểm xảy ra vụ nổ, 9 công nhân đang làm việc (3 công nhân làm việc trên tháp sấy, 6 công nhân đang làm việc dưới đất).

Vụ nổ đã khiến ông Nguyễn Văn Thơ (50 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Hoàng Phong (36 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Hoàng Minh (32 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an đã phong tỏa hiện trường và tiến hành công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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