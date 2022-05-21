Nghệ An: Xót xa thi thể 2 mẹ con tử vong nổi trên sông Bùng

Xã hội 21/05/2022 17:04

Lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết vừa phát hiện thi thể hai mẹ con nổi lên trên sông Bùng, đoạn chảy qua qua xã Diễn Kỷ.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 21/5, lãnh đạo UBND xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), cho biết vừa phát hiện thi thể hai mẹ con nổi lên trên sông Bùng, đoạn chảy qua xã Diễn Kỷ.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị Võ Thị S. (SN 1980) và con trai chị S. (khoảng 5-6 tuổi), trú ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành.

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Nơi phát hiện ra thi thể của hai mẹ con chị S. - Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, dẫn tin từ báo Nghệ An, vào sáng 21/5, trong lúc đi đánh cá, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ và cháu bé nổi trên sông đoạn qua thôn 5, nên đã báo chính quyền địa phương.

Theo chính quyền xã Thọ Thành, từ khoảng 16h30 phút chiều 20/5, chị S. đi xe đạp ra khỏi nhà cùng con trai nhưng không thấy quay về. Sau đó người dân cùng gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

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Lực lượng chức năng đang làm rõ cái chết của hai mẹ con chị S. - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Cơ quan chức năng cho biết chị S. không có chồng, hiện đang ở cùng mẹ. Trước đây chị có tiền sử bị bệnh phong kinh giãn. Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương.

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