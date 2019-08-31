Vinamilk trao thưởng chúc mừng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vô địch Đông Nam Á 2019

Ngoài ra, Vinamilk còn dành tặng thêm một chuyến tham quan Trang trại bò sữa Vinamilk cho đội tuyển như một món quà đặc biệt giúp các tuyển thủ và ban huấn luyện có được khoảng thời gian nghỉ ngơi với những trải nghiệm mới mẻ sau một hành trình thi đấu nhiều áp lực.

Với thành tích lần thứ 3 vô địch Giải Vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận được rất nhiều sự ngợi khen từ người hâm mộ nước nhà. Đây là một niềm tự hào lớn cho thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực. Chức vô định Đông Nam Á sẽ là sự khích lệ lớn và tiếp thêm quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup bóng đá nữ của “các cô gái vàng” dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung.

HLV trưởng Mai Đức Chung phát biểu cảm ơn và thay mặt đội tuyển thể hiện quyết tâm sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, đáp lại sự tin tưởng của người hâm mộ nước nhà

Phát biểu cảm xúc sau trận Chung kết kịch tính trên đất Thái, HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ với truyền thông: “Các học trò của tôi đã tạo nên một trận cầu lịch sử khi quật ngã đội bóng mạnh vừa tham dự World Cup tại Pháp trở về. Không những thế, chiến thắng ngay trên đất người Thái lại càng khiến chiến tích ấy thêm nhiều ý nghĩa đối với các cô gái vàng Việt Nam. Với sự đồng hành của Vinamilk, bên cạnh hỗ trợ nguồn tài chính, đội tuyển còn được cung cấp nguồn “dinh dưỡng vàng” từ thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, chắc chắn các cô gái của đội tuyển bóng đá nữ sẽ có thêm niềm tin, sức mạnh để đối mặt với những thách thức mới, làm nên những kỳ tích mới”.

Các đại biểu dự lễ trao thưởng chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia vô địch Đông Nam Á 2019

Về mục tiêu sắp tới, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Ngày hôm nay sẽ hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Cuối năm nay Đội tuyển sẽ thi đấu Seagames tại Philippin, đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ bóng đá đã luôn đồng hành cùng đội tuyển, chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam!”.

Ông Phan Minh Tiên phát biểu chúc mừng đội tuyển đã đạt thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá nữ Đông Nam Á 2019

Với cương vị là nhà tài trợ chính cho Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam, Vinamilk mong muốn được đồng hành và hỗ trợ các Đội tuyển Bóng đá quốc gia trên mọi hành trình chinh phục giấc mơ đưa “Việt Nam vươn cao”. Song hành cùng các Đội tuyển, Vinamilk sẽ hỗ trợ tối đa để các tuyển thủ có được nền tảng thể lực cùng những điều kiện huấn luyện, thi đấu tốt nhất để gặt hái những thành tích mới, đáp lại niềm tin yêu của hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam, vì một Việt Nam vươn cao.

Các “cô gái vàng” và HLV Mai Đức Chung vui vẻ chụp ảnh “selfie” cùng đại diện Vinamilk

Giám đốc Điều hành Marketing và Kinh doanh của Vinamilk, ông Phan Minh Tiên chia sẻ tại buổi lễ: “Ban lãnh đạo và tập thể CB-CNV Công ty rất vui mừng và tự hào với chức Vô địch Đông Nam Á của Đội tuyển Nữ bóng đá quốc gia đạt được. Cảm ơn các bạn, những cô gái vàng của Việt Nam với tinh thần thi đấu quả cảm, hết mình vì màu cờ sắc áo và sự tin yêu của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Hy vọng trong thời gian tới, Đội tuyển sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tích tốt hơn trong hành trình đưa Bóng đá Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới - Vì Một Việt Nam Vươn Cao!”

Bên cạnh sự hỗ trợ về tài chính, giúp đội tuyển có điều kiện tập luyện tốt hơn, thì việc nâng cao chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe sẽ giúp các tuyển thủ có thể lực tốt, sẵn sàng bứt phá, thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho nước nhà. Cụ thể, để tăng cường nền tảng thể lực cho các cầu thủ tham gia giải đấu vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, Vinamilk đã cung cấp cho đội tuyển những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng phù hợp với từng giai đoạn tập luyên và thi đấu. Sự đồng hành từ Vinamilk đã giúp cho đội tuyển củng cố thể lực, giữ vững phong độ trong suốt giải đấu, đặc biệt là trong 120 phút thi đấu căng thẳng của trận chung kết, để làm nên kỳ tích vàng.

Sản phẩm sữa tươi 100% của Vinamilk được sử dụng tại các buổi tập luyện giúp các cầu thủ có đầy đủ dưỡng chất và năng lượng

Với vai trò là Công ty Dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam và Top 50 Công ty Sữa lớn nhất Thế giới, Vinamilk hiện đang cung cấp cho các đội tuyển những sản phẩm dinh dưỡng với chất lượng quốc tế vượt trội. Những sản phẩm này sẽ được Vinamilk lựa chọn sao cho phù hợp nhất với nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của các cầu thủ. Cụ thể như Sữa Tươi Vinamilk 100% - món quà sức khỏe từ Hệ thống trang trại chuẩn Global G.A.P lớn nhất Châu Á của Vinamilk; Thức Uống Năng Lượng Vinamilk Power cung cấp năng lượng mạnh mẽ, bứt phá; cùng các dòng sản phẩm Sữa Chua Ăn và Sữa Chua Uống Vinamilk tốt cho tiêu hóa…

Sau giờ tập luyện các tuyển thủ được bổ sung protein và dưỡng chất từ Vinamilk Power trong lúc ngâm đá phục hồi cơ

Đại diện cho Đội tuyển Bóng đá Nữ quốc gia, cầu thủ Hồng Nhung chia sẻ tại sự kiện: “Toàn đội rất vui mừng khi có sự đồng hành của Vinamilk, vì nền tảng thể lực chính là sự chuẩn bị hoàn hảo nhất khi “chinh chiến” trên đấu trường lớn và là bệ phóng để chúng tôi thi đấu hết mình cho màu cờ sắc áo. Thay mặt cho tập thể Đội tuyển nữ quốc gia, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn và Công ty Vinamilk. Chúng tôi hy vọng tại các giải đấu sắp tới, với sự tiếp sức của người hâm mộ và nhà tài trợ Vinamilk, đội tuyển sẽ thể hiện nguồn năng lực mạnh mẽ, thi đấu thăng hoa trên sân cỏ và đáp lại sự tin tưởng của đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam”./.

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Vinamilk là nhà tài trợ chính cho Đội tuyển Bóng đá quốc gia Việt Nam, bao gồm Đội tuyển Bóng đá quốc gia nam, Đội tuyển Bóng đá quốc gia nữ, Đội tuyển Bóng đá U22/U23/Olympic quốc gia trong giai đoạn 2019 – 2022. Với cương vị là Nhà tài trợ chính, Vinamilk sẽ đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các Đội tuyển quốc gia hướng đến mục tiêu đưa Bóng đá Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới - Vì Một Việt Nam Vươn Cao.

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