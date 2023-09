Ngày 18-2, Thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết, đơn vị cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Bộ Công an tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ, sớm tìm ra thủ phạm tạt axit, cắt gân chân anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, quê quán xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - quốc tịch Canada).....