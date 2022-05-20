Vì sao TP.HCM đề xuất tăng học phí gấp 5 lần trong năm học 2022-2023?

Trước nhiều băn khoăn về đề xuất tăng học phí các trường công lập ở TP.HCM trong năm học tới, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã giải thích tường tận về việc này.

Trước phản ánh của dư luận về việc TP. HCM đề xuất tăng học phí từ 2 - 5 lần trong năm học 2022 - 2023, chiều 19/5, trao đổi với báo Tin tức/ TTXVN, ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, trong 6 năm qua, Thành phố đã không tăng học phí và mức học phí Thành phố đề xuất tăng trong năm học 2022-2023 là mức thấp nhất theo Nghị định 81 của Chính phủ về lộ trình tăng học phí. Theo ông Hồ Tấn Minh, Thành phố bắt buộc phải thực hiện theo Nghị định 81 của Chính phủ về lộ trình tăng học phí. Theo đó, trước đây, học phí tại TP.HCM vẫn được thu theo Nghị định 86, thế nhưng nghị định này đã hết hiệu lực vào năm 2020.

Ngày 27/8/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81 (về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo) và bắt đầu thực hiện từ năm học 2021-2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên năm học 2021 – 2022, được sự đồng ý của HĐND, UBND, ngành giáo dục TP.HCM vẫn thu học phí và hỗ trợ học phí theo mức học phí trước đây. TPHCM dự kiến tăng học phí năm học 2022- 2023 cao nhất gấp 5 lần - Ảnh: báo Tiền Phong Theo thông tin của báo Tiền Phong, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023. Nghị quyết được xây dựng theo khung học phí mới theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ và đang được gửi đến các cơ quan liên quan để góp ý, thời hạn đến ngày 20/5.

Theo dự thảo này, ngoài học sinh ở bậc tiểu học không bị thu học phí, thì học phí của các bậc học khác tại thành phố đều tăng so với mức hiện tại. Cụ thể, thành phố sẽ thu học phí theo hai nhóm. Nhóm 1 (thành thị) áp dụng cho học sinh (HS) ở các quận và TP Thủ Đức. Nhóm 2 (nông thôn) dành cho HS tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. Trong đó, với các trường học thuộc nhóm 1, TP sẽ áp dụng thu mức chung mới là 300.000 đồng/HS/tháng. Với nhóm 2 sẽ có ba mức thu, nhà trẻ và mẫu giáo không tăng, vẫn lần lượt là 120.000 đồng/tháng và 100.000 đồng/tháng; bậc THCS và giáo dục thường xuyên (GDTX) THCS tăng 70.000 đồng lên 100.000 đồng/tháng; khối THPT và GDTX THPT tăng thêm 100.000 đồng thành 200.000 đồng/tháng. Như vậy, ở cả hai nhóm, khối THCS và GDTX THCS có mức tăng học phí cao nhất. Trong đó, ở nhóm 1, học sinh sẽ có thể đóng mức học phí mới cao gấp 5 lần mức hiện hành. Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết thêm, mỗi năm, thành phố dành 20% ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, việc này chỉ đảm bảo cơ bản về chế độ cho đội ngũ, tỷ lệ đầu tư cho cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn rất khiêm tốn, phải giải quyết từ học phí mới có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển. Cũng theo dự thảo này, bắt đầu từ năm học 2023-2024, căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, UBND TP.HCM sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố mức thu học phí cụ thể. Mức thu năm sau sẽ tăng không quá 7,5% so với năm trước, không vượt mức trần theo quy định. Dự thảo này nếu được thông qua thì sẽ áp dụng ngay trong năm học 2022-2023.

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