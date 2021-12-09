Tin vui: TP.HCM miễn học phí học kỳ II cho học sinh trường công lập

Xã hội 09/12/2021 16:37

HĐND TP.HCM vừa thông qua nghị quyết về hỗ trợ học phí kỳ II cho học sinh mầm non, phổ thông công lập và ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên.

Theo Zingnews đưa tin, chiều 9/12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khóa X thông qua 2 nghị quyết về quy định mức học phí với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2021-2022; và chính sách đặc thù hỗ trợ học phí với giáo dục mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trong học kỳ 2 năm 2021-2022.

Theo đó, học sinh trường công lập ở TP.HCM được hỗ trợ hoàn toàn học phí từ tháng 1 đến tháng 5/2022 (học kỳ II).

TP.HCM sẽ chia mức học phí thành 2 nhóm đối tượng. Nhóm 1 học tại các trường ở: TP. Thủ Đức, quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.

Nhóm 2 là học sinh tại các trường của huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ.

Mức hỗ trợ học phí như sau:

Tin vui: TP.HCM miễn học phí học kỳ II cho học sinh trường công lập - Ảnh 1
Mức hỗ trợ học sinh ở nhóm 1 - Ảnh: Zingnews

TP cũng tiếp tục hỗ trợ cơ sở giáo dục công lập có tổ chức dạy học cho học sinh bậc nhà trẻ (nhóm 2), THCS, giáo dục thường xuyên THCS như sau:

Tin vui: TP.HCM miễn học phí học kỳ II cho học sinh trường công lập - Ảnh 2
Mức hỗ trợ học sinh ở nhóm 2 - Ảnh: Zingnews

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp.

Theo đó, cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục, có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp được hỗ trợ cơ sở vật chất một lần. Mức hỗ trợ với cơ sở dưới 30 trẻ là 20 triệu đồng; 30-50 trẻ là 35 triệu đồng; và 50-70 trẻ là 50 triệu đồng.

Các trẻ học tại những cơ sở này cũng được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.

Giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở này cũng được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận.

Cả 3 nghị quyết nêu trên có hiệu lực từ ngày 19/12/2021.

Trước đó, HĐND TP.HCM cũng đã thông qua chính sách hỗ trợ học phí kỳ I với tổng kinh phí 427 tỷ đồng.

UBND TP.HCM đề nghị tiếp tục miễn học phí cho tất cả học sinh trong học kỳ II

UBND TP.HCM đề nghị tiếp tục miễn học phí cho tất cả học sinh trong học kỳ II

Do dịch Covid-19 kéo dài làm ảnh hưởng tới thu nhập người dân, UBND TP.HCM đề nghị tiếp tục miễn học phí cho tất cả học sinh, kể cả trường ngoài công lập trong học kỳ II.

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