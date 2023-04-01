Vết tích rùng rợn bên trong chiếc ô tô của tên giám đốc giấu trong rừng cao su sau khi sát hại nữ kế toán

Xã hội 01/04/2023 13:16

Bước đầu, nghi phạm Yang Zhong Wu khai nhận hành vi sát hại nữ kế toán tên Lý Thị M.

Liên quan vụ giám đốc người Trung Quốc nghi sát hại nữ kế toán, theo thông tin từ báo Lao động, ngày 1/4, Công an đã di lý Yang Zhong Wu (Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) từ tỉnh Gia Lai về tới Bình Dương. Hiện công an đang tổ chức lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ án khiến chị L.T.M (nhân viên kế toán của Công ty Vinh Nhuận ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương) tử vong.  

Trong một diễn biến khác, trong quá trình lẩn trốn, Yang Zhong Wu đã giấu xe trong một lô cao su ở địa bàn phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Địa điểm này ở gần khu vực huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Theo ghi nhận, từ địa điểm giấu xe cách hiện trường vụ án mạng khoảng 10km.

Chiếc xe bán tải được một người trông coi vườn cao su phát hiện. Nhân chứng này cho biết đã nhìn thấy chiếc xe trước đó nhưng nghĩ là của người dân đi bắn chim. Đến tối 31/3, khi về nhà lên mạng thấy thông tin mới nhớ đến chiếc xe. Sáng nay khi ra xem lại thì xác nhận là xe của nghi phạm sát hại nữ kế toán nên trình báo công an.

Tại hiện trường chiếc xe nằm sâu trong lô cao su rậm rạp. Công an thị xã Tân Uyên đã phong tỏa khu vực hiện trường, chờ Công an tỉnh Bình Dương xuống khám nghiệm điều tra.

Theo người dân, bên trong xe ôtô có một số gói cà phê. Trên vô lăng và cần số có vết máu. 

Vết tích rùng rợn bên trong chiếc ô tô của tên giám đốc giấu trong rừng cao su sau khi sát hại nữ kế toán - Ảnh 1
Chiếc xe ô tô nằm sâu trong vườn cao su - Ảnh: báo Tiền Phong

 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bước đầu, nghi phạm Yang Zhong Wu khai nhận hành vi sát hại nữ kế toán tên Lý Thị M. Đồng thời nói rằng lý do sát hại nạn nhân vì trong quá trình làm việc giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau nhiều lần.

Chiều 29/3, Yang Zhong Wu đến phòng làm việc của nữ kế toán và tiếp tục nhắc đến chuyện thất thoát tài chính công ty dẫn đến mâu thuẫn. Bị đánh, nữ kế toán chạy vào nhà vệ sinh trong phòng làm việc nhưng bị Yang Zhong Wu chạy vào dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Vết tích rùng rợn bên trong chiếc ô tô của tên giám đốc giấu trong rừng cao su sau khi sát hại nữ kế toán - Ảnh 2
Camera ghi lại hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Người Lao động

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu lên xe ô tô bán tải chạy từ Bình Dương đến tỉnh Gia Lai. Thông qua người thân, Công an Bình Dương xác định Yang Zhong Wu đang lẩn trốn tại phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nên phối hợp bắt giữ.

Yang Zhong Wu (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận, trụ sở tại phường Khánh Bình, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

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