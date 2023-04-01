Xuất hiện thêm đoạn ghi âm làm bằng chứng trước khi tên giám đốc người Trung Quốc ra tay sát hại nữ kế toán

Xã hội 01/04/2023 08:33

Một thông tin đáng chú ý được anh N. cung cấp là trước khi bị sát hại, chị Mai đã ghi âm lại cuộc đối thoại giữa chị và đối tượng Yang Zhong Wu, giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, sáng ngày 1/4, nữ kế toán bị sát hại trong công ty ở Bình Dương đang được gia đình chuẩn bị các thủ tục để đưa đi an táng tại Đồng Nai, trong sự tiếc thương người vợ quá cố, anh L.D.N cho biết sẽ đấu tranh đến cùng để đem lại sự trong sạch cho vợ mình là chị Lý Thị Mai.

Một thông tin đáng chú ý được anh N. cung cấp là trước khi bị sát hại, chị Mai đã ghi âm lại cuộc đối thoại giữa chị và đối tượng Yang Zhong Wu, giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận. Hiện đoạn ghi âm này đã được công an thu giữ.

Xuất hiện thêm đoạn ghi âm làm bằng chứng trước khi tên giám đốc người Trung Quốc ra tay sát hại nữ kế toán - Ảnh 1
Hiện trường nữ kế toán bị giám đốc đâm, cứa cổ chết tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương - Ảnh: Tuổi trẻ

"Lúc đó, tôi hoang mang quá nên không nhớ đầy đủ đoạn ghi âm giữa vợ và tên giám đốc, nhưng có nghe chắc chắn vợ nói rằng nếu cần thiết thì nhờ công an đến làm việc rõ ràng" - anh N. nói.

Theo anh N., trong ngày vợ bị sát hại (29/3), trước đó mấy giờ, giữa chị Mai và anh đã nhắn tin qua lại với nhau. Chị Mai nhắn: "Em thừa nhận bản thân lúc nào cũng muốn lo cho người khác. Em cũng muốn nhận lại sự chân thành. Em bất lực vô cùng. Nghỉ thì phải nghỉ trong sạch".

Xuất hiện thêm đoạn ghi âm làm bằng chứng trước khi tên giám đốc người Trung Quốc ra tay sát hại nữ kế toán - Ảnh 2
Đoạn tin nhắn giữa chị Mai và anh N. vài giờ trước khi chị Mai bị sát hại - Ảnh: báo Người Lao động

Anh N. cho biết vợ luôn than mệt mỏi, không thể nuốt nổi cơm. "Tôi nói vợ đang mang thai phải giữ gìn sức khỏe, phải chịu khó ăn nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé"- anh N. nghẹn ngào và khẳng định phải đòi lại cho bằng được sự trong sạch cho vợ, cũng như bắt tên sát hại vợ và con mình phải trả giá.

Về đối tượng Yang Zhong Wu, sau khi bỏ trốn từ Bình Dương, đã bị Công an Gia Lai bắt giữ khi đang đi mua áo quần. Tại cơ quan công an, Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn với chị Lý Thị Mai nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc quá tức giận, đối tượng sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị Mai nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Yang Zhong Wu sau đó đã được công an di lý về Bình Dương.

Xuất hiện thêm đoạn ghi âm làm bằng chứng trước khi tên giám đốc người Trung Quốc ra tay sát hại nữ kế toán - Ảnh 3
Camera an ninh ghi lại cảnh giám đốc từ ngồi, đứng nói chuyện với nữ kế toán rồi bất ngờ dùng dao đâm chết nạn nhân - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, một trong các căn cứ để cơ quan điều tra xác định ông Yang Zhong Wu là nghi phạm là từ lời khai của những người có liên quan và camera tại hiện trường.

Theo đó, camera tại công ty ghi lại cảnh nữ kế toán L.T.M., 30 tuổi và giám đốc Yang Zhong Wu "lời qua tiếng lại" ngay trong phòng làm việc của công ty.

Chị M. có lúc quỳ gối xuống nền nhà và nói chuyện với giám đốc. Một lúc sau, lợi dụng lúc chị M. không để ý, giám đốc này rút con dao từ trong người đâm nhiều nhát vào người chị M..

Khi nữ kế toán vùng thoát chạy về hướng nhà vệ sinh thì giám đốc này đuổi theo, tiếp tục cầm một con dao khác truy sát.

Việc xô xát giữa hai người cũng phù hợp với tình tiết một số nhân chứng cho biết trước đây từng chứng kiến nữ kế toán và giám đốc có cãi vã.

Sau khi gây án, Yang Zhong Wu đã tự lái chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C-450.00 rời khỏi công ty.

Còn nữ kế toán sau đó được mọi người phát hiện đã chết trên nền nhà vệ sinh với nhiều vết thương, bị cứa cổ.

Lời kể của nhân viên cửa hàng thời trang khi đối mặt với giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán

Lời kể của nhân viên cửa hàng thời trang khi đối mặt với giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán

Các nhân viên của cửa hàng quần áo tiếp xúc với nghi phạm Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) đã được cơ quan công an mời lên làm việc, lấy lời khai.

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