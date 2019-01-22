Văn Lâm đăng clip tuyển người yêu cho em trai soái ca, hội chị em rủ nhau 'nộp hồ sơ' rầm rộ

Mọi hoạt động trên mạng xã hội hay những thông tin đời tư của Văn Lâm đều được chia sẻ với lượng tương tác cực khủng. Mới đây nhất, Lâm Tây lại một lần nữa gây "sóng gió" khi đăng clip tuyển người yêu cho em trai Đặng Văn Mạnh. Được biết, clip này đã được quay từ lâu nhưng bị dân mạng "đào mộ" và chia sẻ cực mạnh mẽ.

Sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đối thủ Jordan, giành tấm vé vào Tứ kết Asian Cup 2019, thủ môn Đặng Văn Lâm càng nhận được nhiều tình cảm từ fan hâm mộ hơn nữa. Tài năng của chàng thủ thành đã góp phần rất lớn vào thành công của đội tuyển nước nhà.

"Đặng Văn Mạnh là em trai ruột của Lâm, hiện đang học ở Đại học thể thao và sang thăm Lâm. Em trai Lâm đẹp trai lắm, em nào muốn làm quen thì nhắn tin, inbox nhé", Đặng Văn Lâm dí dỏm giới thiệu về em trai với khán giả. Không dừng lại ở đó, nam thủ môn của tuyển Việt Nam còn yêu cầu em trai gửi lời chào mọi người bằng tiếng Việt và hào hứng giới thiệu thêm: "Mặt rất đẹp trai nhé, hai anh em giống nhau không, em trai đẹp trai hơn nhiều nhé, rất là lạnh lùng boy".

Văn Lâm đăng clip tuyển người yêu cho em trai khiến dân tình phát sốt - Ảnh cắt từ clip

Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn video đã nhận về hơn 1 triệu lượt xem, gần 100 ngàn lượt thích và hàng chục ngàn bình luận. Hầu hết đều khẳng định hai anh em Văn Lâm đều sở hữu vẻ đẹp lai đáng mơ ước. Nhiều cô gái không khỏi phấn khích và xin nộp "hồ sơ dự tuyển" ngay tắp lự.

Hai anh em Văn Lâm sở hữu thân hình siêu chuẩn - Ảnh: Facebook

Hiện em trai Đặng Văn Lâm đang sống cùng gia đình tại Nga, dù không có nhiều cơ hội gặp gỡ nhưng hai anh em luôn giữ liên lạc và rất yêu thương nhau - Ảnh: Facebook

"Hai anh em đáng yêu quá"; "Văn Mạnh sau này có khi còn đẹp trai hơn cả Văn Lâm"; "Độc thân quyến rũ là đây"; "Đối tượng dự tuyển chỉ có nữ thôi hả? Tui là nam và cũng đang muốn nộp 'hồ sơ' lắm đây"; "Làm em dâu Văn Lâm cũng đủ hạnh phúc rồi";..., dân mạng thi nhau bàn tán rôm rả.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng.