Tuyên Quang: 4 học sinh bị thương nặng vì trộn hóa chất bằng máy xay sinh tố

Xã hội 28/01/2022 11:47

4 học sinh tại Tuyên Quang vừa nhập viện vào tối ngày 27/1 vừa qua vì bị thương nặng sau khi dùng máy xay sinh tố để trộn hóa chất nghi để làm pháo.

Theo Thanh Niên, tối ngày 27/1 vừa qua, một lãnh đạo UBND xã Xuân Vân (H.Yên Sơn, Tuyên Quang) thông tin rằng có 4 nạn nhân là học sinh tại địa bàn xã đang được cấp cứu tại bệnh viện vì vết thương gây ra bởi máy xay sinh tố.

Theo đó, các nạn nhân đã tự mua hóa chất làm pháo về trọn bằng máy xay sinh tố theo hướng dẫn trên mạng khi không có ba mẹ ở nhà. Trong số các nạn nhân, có 2 người là anh em ruột và 2 người còn lại là hàng xóm. Trong đó, một người đang học lớp 10, 2 người học cấp 2 và một người đang học cấp 1.

“Các học sinh mua hóa chất rồi cho vào máy xay sinh tố để trộn, nghi chế pháo nổ. Trong lúc trộn thì bất ngờ phát nổ, phần vỏ máy xay vỡ tan, lưỡi dao văng ra găm vào người các em, khiến các em nhập viện trong tình trạng bị thương nặng” - Vị lãnh đạo cho hay.

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Các nạn nhân đã tự mua hóa chất làm pháo về trọn bằng máy xay sinh tố theo hướng dẫn trên mạng khi không có ba mẹ ở nhà - BVCC

Trước đó, vào buổi chiều ngày 26/1 vừa qua, người dân xung quanh hiện trường đã nghe được tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện được 4 học sinh bị thương nặng và phối hợp cùng gia đình đưa các nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang để cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cả 4 bệnh nhân đã được kíp trực cấp cứu đã khẩn trương thăm khám và xử lý nhanh nhất các tổn thương. Kết quả chẩn đoán đã cho thấy trong các nạn nhân được tiếp nhận, có một học sinh bị chấn thương sọ não và mắt; một nạn nhân bị thủng ruột và tràn khí màng phổi; một nạn nhân bị thủng ngực; nạn nhân còn lại bị thương ở bụng và bàn tay.

Hiện tại, 3 nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện thuộc tuyến trên để tiến hành triều trị sau cấp cứu, nạn nhân còn lại vẫn được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

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