Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều tối 28/1, Thượng tá Nguyễn Anh Sơn - Trưởng Công an huyện Lạng Giang cho biết tại xã An Hà vừa xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Lạng Giang cùng các cơ quan chức năng đã tới hiện trường tiến hành khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Căn phòng nơi xảy ra sự việc rộng khoảng hơn 10m2 và đóng kín cửa. Ngoài ra, dưới nền nhà có một chậu than hoa đã cháy hết.

Theo lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang, nhận định ban đầu có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét sau đó bị ngộ độc khí than.

Hiện đơn vị đã lấy mẫu vật gửi đi giám định để xác định nguyên nhân dẫn đến việc 3 người tử vong.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan tới vụ việc, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các vụ ngộ độc khí than không phải hiếm do đặc điểm của khí CO là không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết, nhất là khi đang ngủ.

Bác sĩ Nguyên nhấn mạnh quá trình nhiễm độc khí xảy ra rất nhanh, khi bệnh nhân bắt đầu cảm thấy cơ thể bất thường gần như đã rơi vào tình trạng ngộ độc, khó nhận thức, không còn khả năng ứng phó để tự ra khỏi khu vực có khí độc rồi lịm dần.

Ngộ độc khí CO có thể gây nên những tổn thương não khó hồi phục nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Một số trường hợp ngộ độc nặng sẽ dẫn tới tử vong.

Do đó, ông khuyến cáo khi thời tiết chuyển lạnh, thay vì sử dụng than, củi để sưởi ấm trong phòng, người dân có thể che chắn kỹ các phòng để giữ ấm, mặc quần áo phù hợp hoặc dùng đèn sưởi, quạt sưởi, điều hòa hai chiều.

Bên cạnh đó, người dân cần uống đủ nước, đặc biệt là uống nước ấm, tăng cường ăn các thực phẩm dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe.

Khi phát hiện người bị ngạt khí, cần nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi phòng, ra ngoài không gian thoáng khí để kịp thời bổ sung oxy, đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất.