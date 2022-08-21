Truy tìm nghi phạm chém người phụ nữ dã man ngay trên đường lúc rạng sáng

Xã hội 21/08/2022 10:44

Khi đang điều khiển xe máy đến khu vực thôn Cả Am, người phụ nữ bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển ô tô màu trắng chặn lại khiến xe và người ngã ra đường.

Theo thông tin từ báo Bắc Giang, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa ra quyết định truy tìm đối tượng nghi thực hiện hành vi giết người. Vụ án xảy ra tại thôn Cả Am, xã Phúc Hòa.

Khoảng 1 giờ 45 phút ngày 20/8, Công an xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên nhận được tin báo về việc có một phụ nữ bị chém dẫn đến thương tích nặng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị L. (SN 1982), hộ khẩu thường trú tại thôn Cả Am, xã Phúc Hòa.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20/8, chị L. điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda - SH màu mận chín, biển kiểm soát 98B2-920.65 lưu thông hướng đường liên xã Phúc Hòa đi xã Tân Trung để về nhà ở thôn Cả Am. Khi đến khu vực thôn Cả Am, chị bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA Moning màu trắng chặn lại khiến xe và người ngã ra đường.

Sau đó, người đàn ông xuống xe dùng dao chém nhiều nhát vào đầu mặt, gáy, tay khiến chị L. bị đa chấn thương phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau khi gây án, đối tượng lên xe ô tô bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phúc Hòa đã cử cán bộ đến hiện trường làm việc với người làm chứng, thu thập thông tin, niêm phong vật chứng... theo quy định của pháp luật.

Truy tìm nghi phạm chém người phụ nữ dã man ngay trên đường lúc rạng sáng - Ảnh 1
Công an huyện Tân Yên ra quyết định truy tìm đối tượng Đinh Hữu Hải - Ảnh: báo Bắc Giang

Theo thông tin từ Zingnews, qua điều tra ban đầu, Công an huyện Tân Yên xác định người bị nghi thực hiện hành vi giết người là Đinh Hữu Hải (32 tuổi, ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên).

Do đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, Công an huyện Tân Yên đã ra thông báo truy tìm. Người dân nếu phát hiện Đinh Hữu Hải lẩn trốn ở đâu, thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Công an huyện Tân Yên qua số điện thoại: 0204.3878.205 hoặc 0984.926.262.

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