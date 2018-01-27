Trước giờ G, cổ động viên cả nước đã sẵn sàng cháy hết mình cùng U23 Việt Nam

Hòa mình vào không khí tưng bừng chung của cả nước trước trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam, rất đông cổ động viên tập trung tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã sẵn sàng cháy hết mình để tiếp lửa cho các cầu thủ.

Từ 11 giờ trưa ngày 27/1, Phụ nữ & Gia đình đã có mặt tại khu vực này. Mặc dù vẫn còn vài tiếng đồng hồ trước khi bóng lăn nhưng rất nhiều cổ động viên đã bắt đầu tập trung để cổ vũ cho đội nhà. Ai nấy đều nở nụ cười rất tươi và tràn đầy hy vọng vào thắng lợi của đội nhà.

Cờ đỏ sao vàng được chuẩn bị trước giờ khai cuộc - Ảnh: Phương Duy

Ở khu vực cổng, đâu đâu cũng bắt gặp những chiếc áo đỏ tươi in hình cờ đỏ sao vàng cùng lá cờ của Tổ quốc.

Cổ động viên háo hức ngồi chờ từ rất sớm để cổ vũ cho U23 Việt Nam - Ảnh: Ngọc Anh

Màn hình LED được trang bị tại Nhà văn hóa Thanh Niên để phục vụ người hâm mộ - Ảnh: Phương Duy

Cổ động viên không kể già, trẻ lớn bé đều đã sẵn sàng cháy cùng đội tuyển U23 - Ảnh: Ngọc Anh

Hàng nghìn người cùng nhìn về một hướng và có chung một niềm hy vọng - Ảnh: Ngọc Anh

Các cổ động viên cùng nhau xem lại những thời khắc lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: Phương Duy

Các cổ động viên chen chúc nhưng ai nấy đều cười tươi - Ảnh: Ngọc Anh

Không khí càng lúc càng nóng khi giờ G bắt đầu - Ảnh: Phương Duy

Đi Trung Quốc xem U23 Việt Nam, 64 hành khách bị công ty du lịch 'bỏ bom' mắc kẹt ở cửa khẩu Móng Cái 64 hành khách đăng ký với công ty tổ chức du lịch để đi sang Trung Quốc xem U23 đá trận chung kết. Tuy nhiên khi đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái, toàn bộ hành khách không thể xuất cảnh vì chưa có hộ chiếu, vé máy bay, dù trước đó họ đã hoàn thành với công ty này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-gio-g-co-dong-vien-ca-nuoc-da-san-sang-chay-het-minh-cung-u23-viet-nam-269384.html