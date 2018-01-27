Tin nóng: Trận chung kết U23 châu Á chiều nay có nguy cơ bị hoãn

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa gửi thông báo khẩn đến cổ động viên Việt Nam tại Thường Châu, khuyến cáo giữ lại cuống vé đề phòng trường hợp trận đấu bị hoãn vì thời tiết xấu.

Được biết nhiệt độ tại Thường Châu (Trung Quốc) vào sáng nay (27/1) vẫn rất thấp, dưới -2 độ C.

Cận cảnh tuyết rơi dày đặc ở Thường Châu - nơi diễn ra trận chung kết giữa U23 việt Nam và Uzbekiztan - Nguồn clip: Tiền Phong

Từ 8 giờ 30 phút, trời bắt đầu có tuyết và ngày càng trở nên dày đặc. Theo thông tin mới nhất, hiện tuyết đã phủ trắng cả mặt sân bóng và khán đài. Ban tổ chức đã khẩn trương huy động lực lượng dọn tuyết để trận chung kết có thể diễn ra đúng như kế hoạch ban đầu.

Công nhân gấp rút dọn tuyết để trận đấu có thể diễn ra đúng kế hoạch - Ảnh: Dân Trí

Bắt đầu từ 9 giờ (giờ Trung Quốc), các quầy vé tại sân vận động Olympic đã được mở. Đại diện VFF đã có thông báo gửi đến các cổ động viên Việt Nam đề nghị mọi người giữ lại cuống vé đề phòng trận đấu bị hoãn do thời tiết khắc nghiệt. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào về việc hoãn trận đấu.

Tuyết phủ trắng xóa phía trước sân vận động Olympic - Ảnh: Tiền Phong

Trong cuộc họp báo trước trận chung kết, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã trả lời báo chí về vấn đề này. Ông cho rằng thời tiết là một trong những yếu tố khó khăn mà các cầu thủ Việt Nam phải vượt qua. Ông và các học trò sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng người hâm mộ.

Về phía các cầu thủ, dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng tinh thần nhiệt huyết vẫn luôn sôi sục. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với AFC, Công Phượng cho biết cả đội sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, quyết tâm đem vinh quang về cho nước nhà.

Hiện người hâm mộ cả nước đang hướng mọi sự chú ý vào trận chung kết lịch sử chiều nay của U23 Việt Nam.

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