Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tiết phân luồng giao thông, căng dây hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ.

Dòng nước chảy xiết bên dưới chân cầu - Ảnh: Nhân Dân

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: "Do dòng chảy rất mạnh nên các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn đã chuẩn bị hết tất cả các phương tiện vật tư và con người để đảm bảo an toàn cho các lực lượng để triển khai ngay".