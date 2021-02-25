Ngày 25/2, tin từ Công an huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 thanh niên tử vong. Được biết, nạn nhân là chủ cửa tiệm cắt tóc – xăm hình nghệ thuật vừa mở được vài tháng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút khuya 23/2, anh Nguyễn Văn L. (SN 2000; quê xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng anh trai đi làm từ Yên Định về. Đến đoạn cầu Lim (xã Định Tăng, huyện Yên Định), thì bất ngờ anh L. bị nhiều người chặn xe hành hung.

Nhóm người này đã dùng gậy gỗ, đầu có đinh vụt liên tiếp vào đầu anh L. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy em trai bị đánh, người anh đi cùng đã hô hoán mọi người can ngăn thì nhóm kia mới bỏ đi.

Ngay sau đó, anh L. được đưa tới bệnh viện nhưng vì vết thương quá nặng, bệnh nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, nạn nhân L. là chủ tiệm cắt tóc và xăm hình nghệ thuật trên địa bàn huyện Yên Định, tiệm của anh vừa mở được vài tháng.

Liên quan đến vụ án mạng, cơ quan công an đã xác minh, tạm giữ hình sự 7 người có liên quan.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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