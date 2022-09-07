Trà Vinh: Phẫn nộ lời khai của nghi phạm siết cổ người tình tử vong rồi uống thuốc độc tự vẫn 2 lần

Xã hội 07/09/2022 10:53

Vào ngày 7/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự và lấy lời khai của nghi phạm Lê Văn Tài (36 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 7/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự nghi phạm Lê Văn Tài (36 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Công an tỉnh trà Vinh cho biết, nghi phạm Lê Văn Tài và chị N.T.K.T (33 tuổi, ngụ cùng xã) có quan hệ yêu đương và sống chung như vợ chồng. Nghi phạm Tài đã ly hôn vợ, còn chị T. đã ly thân chồng. Thời gian gần đây, Tài phát hiện chị T. có người yêu khác. Chị T. định chia tay nhưng Tài không đồng ý. Để hàn gắn tình cảm, nghi phạm Tài nhắn tin hẹn chị T. đến nhà trọ ở ấp Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long tâm sự. 

Trà Vinh: Phẫn nộ lời khai của nghi phạm siết cổ người tình tử vong rồi uống thuốc độc tự vẫn 2 lần - Ảnh 1
Nghi phạm Lê Văn Tài - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, nghi phạm Lê Văn Tài đã khai nhận toàn bộ vụ việc tại cơ quan công an. Cụ thể, vào sáng ngày 4/9, nghi phạm Tài mang theo 3 bịch thuốc diệt chuột và sợi dây dù đến phòng trọ đã hẹn với chị K. Tại đây, Tài thuyết phục nhưng chị T. vẫn quyết định chia tay. Lúc này, nghi phạm Tài nảy sinh ý định giết chị T. rồi tự tử. Tài dùng dây dù siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi uống thuốc diệt chuột tự tử. 

Trà Vinh: Phẫn nộ lời khai của nghi phạm siết cổ người tình tử vong rồi uống thuốc độc tự vẫn 2 lần - Ảnh 2
Sợi dây dù Tài dùng để siết cổ nạn nhân - Ảnh: Công an TP.HCM
Trà Vinh: Phẫn nộ lời khai của nghi phạm siết cổ người tình tử vong rồi uống thuốc độc tự vẫn 2 lần - Ảnh 3
Số thuốc Tài dùng để tự tử - Ảnh: Công an TP.HCM

Tuy nhiên, Tài bị nôn mửa và không chết. Sau đó, Tài chạy xe đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật mua thêm một chai thuốc trừ sâu đem về phòng trọ uống với ý định tự tử tiếp nhưng không thành. Lúc này, Tài lấy sợi dây chuyền, lắc tay, nhẫn vàng của chị T. đem đến huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) bán được 31 triệu đồng rồi bỏ trốn. 

Đến 16h ngày 5/9, thấy phòng đóng cửa cả ngày, có dấu hiệu bất thường, chủ nhà trọ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện chị T. đã tử vong trên giường với nhiều vết hằn ở cổ nên trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 6/9, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện, khống chế, bắt giữ nghi phạm Lê Văn Tài đang trốn ở Bến Tre.  

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