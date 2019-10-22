TP.HCM: Va chạm với container, hai vợ chồng tử vong thương tâm, con gái 5 tuổi bị thương nặng

Xã hội 22/10/2019 10:35

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại ngã tư Bình Phước (TP.HCM) khiến cặp vợ chồng tử vong còn con gái 5 tuổi bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay (22/10), trên quốc lộ 13 thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TP.HCM) một người đàn ông khoảng 40 tuổi chở theo vợ con di chuyển theo hướng từ Bình Dương đi TP.HCM.

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Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cặp vợ chồng tử vong - Ảnh: FB

Khi đến khu vực ngã tư Bình Phước, chiếc xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo container chạy cùng chiều.

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Chiếc xe máy bị cuốn vào gầm container - Ảnh: FB

Vụ tai nạn giao thông khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. Cặp vợ chồng tử vong tại chỗ, bé gái 5 tuổi bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. 

Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Cách đây ít ngày tại Quảng Trị cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 16/10, ông V.T.T (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh) chở vợ là chị T.T.Đ (39 tuổi) và con trai V.T.Đ (10 tuổi) lưu thông trên tuyến đường QL1A (tuyến tránh cầu Hiền Lương). Khi chạy đến Km735+700 thì bị một chiếc ô tô chạy theo hướng ngược lại tông trực diện, kéo lê vào lề đường. Vụ tai nạn giao thông khiến cả gia đình ông T. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị biến dạng. 

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Gia đình ông T. tử vong sau va chạm với ô tô - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Được biết, tại địa phương gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Gia cảnh éo le của đôi vợ chồng và con trai 10 tuổi tử vong sau tai nạn ở Quảng Trị

Gia cảnh éo le của đôi vợ chồng và con trai 10 tuổi tử vong sau tai nạn ở Quảng Trị

Tối qua (16/10), tại Quảng Trị vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông TP.HCM tai nạn nghiêm trọng

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