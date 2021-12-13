TP.HCM tiếp tục tăng giá nước: Từ năm 2022 sẽ tăng 400 - 1.200 đồng/m³

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) cho biết từ đầu năm 2022, giá nước sẽ điều chỉnh tăng từ 400 - 1.200 đồng/m³, riêng hộ nghèo và cận nghèo là 300 đồng/m³.

Dẫn tin từ VnExpress, bắt đầu từ 1/1/2022, giá nước sạch ở thành phố tăng 400-1.200 đồng mỗi m3. Theo đó, giá nước sẽ tăng từ 6.300 đồng lên 6.700 đồng/ m3 cho hộ có định mức sử dụng 4 m3/người/tháng, định mức 4-6 m3 tăng từ 12.100 đồng lên 12.900 đồng/ m3. Trên 6 m3/người/tháng tăng từ 13.600 đồng lên 14.900 đồng mỗi m3.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể sẽ điều chỉnh từ 12.300 đồng thành 13.000 đồng/m3. Đối với đơn vị kinh doanh là từ 20.100 đồng lên 21.300 đồng mỗi m3. Riêng với hộ nghèo, giá nước tăng thấp nhất, từ 6.000 đồng lên 6.300 đồng mỗi m3.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đại diện Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), giá nước sạch dành cho các hộ dân sau điều chỉnh tăng 6% mỗi m3 so với năm 2021. Ở định mức cơ bản hộ 4 người dùng dưới 15 m3 một tháng, tiền tăng thêm khoảng 6.000 đồng. Ngoài ra, từ đầu năm 2022, Sawaco sẽ thu phí thoát nước thông qua khối lượng tiêu thụ hàng tháng của người dân. Phí dịch vụ thoát nước từ năm 2021 ở mức 15% (thay phí bảo vệ môi trường 10%), sau đó mỗi năm tăng 5% và từ năm 2025 tăng 30%.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Tuổi trẻ đưa tin, lãnh đạo Sawaco nhận định việc tăng giá nước không khiến người dân bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, việc bắt đầu thu hộ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cộng với thuế giá trị gia tăng có thể sẽ khiến chi phí nước sinh hoạt tăng từ năm tới.

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