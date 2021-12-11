PGS-TS-BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên - Trưởng Bộ môn Nhi, Trường ĐH Y Dược kiêm Trưởng Đơn vị Điều trị Covid-19 - Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, những trẻ có triệu chứng nhẹ sẽ được hướng dẫn cách ly, điều trị tại nhà. Riêng với các trường hợp có triệu chứng nặng, mắc bệnh nền sẽ được nhập viện điều trị.

Theo báo Người Lao động đưa tin, Sở Y tế TP.HCM cho biết, những ngày gần đây, số ca mắc Covid-19 mới là trẻ em tăng cao, phần lớn nguyên nhân là do trẻ bị lây từ người thân trong gia đình. Điều này cho thấy, chủng Delta lây lan rất cao.

BV Nhi Đồng 1 đang điều trị gần 60 trẻ F0 và 60 phụ huynh (vừa là F0, F1), đa số trẻ nhập viện có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, mắc bệnh tim bẩm sinh, suy thận… Trong đó có 14% trẻ chuyển nặng. Số trẻ nhập viện tăng khoảng 30%-50% so với hồi giữa tháng 10.

Hiện là thời điểm chuyển mùa, thời tiết, độ ẩm không khí thay đổi khiến cơ thể không thích ứng kịp, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp, phát triển. Đây là một trong những lý do khiến số trẻ mắc Covid-19 nhập viện tại các BV chuyên khoa nhi tăng.

F0 trẻ em tại Đơn vị điều trị Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - Ảnh: Người Lao động

BS Đỗ Châu Việt - Trưởng Khoa Covid-19 BV Nhi Đồng 2 cũng cho hay, tại đây đang điều trị gần 200 bệnh nhân, trong đó có 160 là F0, còn lại là F1 (F1 là người lớn cha hoặc mẹ chăm sóc trẻ em F0). Trong 160 F0 có 100 trẻ em và 60 người lớn; trong 100 trẻ thì 40 trẻ có bệnh nền như gan, thận, não, tim... Trong 40 trẻ có bệnh nền có 17 trường hợp nặng nằm ở khoa cấp cứu.

Tương tự, tại BV Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM), BS Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc BV cho biết, trung bình mỗi ngày đơn vị tầm soát, phát hiện khoảng 5-15 trẻ mắc Covid-19, hầu hết được cho điều trị tại nhà vì triệu chứng nhẹ. Hiện Đơn vị Điều trị Covid-19 đang điều trị khoảng 100 trẻ, nhóm trở nặng vẫn là có bệnh nền, sinh non nhẹ cân, chậm phát triển.

BS Nguyễn Minh Tiến cho biết, vừa qua tại BV đã cứu sống một bệnh nhi mắc Covid-19 bị béo phì (cân nặng 110 kg), sau hơn 1 tháng nỗ lực cứu chữa. Hiện bệnh nhi này đã được ngưng lọc máu, cai máy ECMO. Đây là một trong số ít bệnh nhi bị "bão Cytokine" tấn công, phổi tổn thương rất nặng.

Một bé trai mắc Covid-19 nặng tại Khoa Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM - Ảnh: Vietnamnet

BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên lưu ý sau khi khỏi Covid-19, cần theo dõi hội chứng viêm đa cơ quan ở trẻ. Từ 2-6 tuần khỏi bệnh, hội chứng này có thể sẽ xuất hiện và trở nặng. Trong thời gian vừa qua, BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận khoảng 20 trẻ mắc hội chứng viêm đa cơ quan. Những trẻ này dễ chuyển nặng và dễ chẩn đoán nhầm vì các triệu chứng thông thường như đau bụng, nôn, ói, sốt, phát ban... Khi trẻ mắc hội chứng này sẽ có nguy cơ bị tổn thương não, rối loạn đông máu, trụy tim, rối loạn tiêu hóa...

"Hội chứng viêm đa cơ quan thường hiếm gặp nhưng nếu xảy ra sẽ xuất hiện sau 2-6 tuần khỏi bệnh và không phân biệt trẻ có bệnh nền hay không. Một số trẻ mắc Covid-19 không có triệu chứng nhưng sau đó vẫn mắc hội chứng này. Nếu điều trị đúng phác đồ từ 7-14 ngày, trẻ sẽ khỏe trở lại" - BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên cho biết.

BS Đỗ Châu Việt khuyến cáo trẻ mắc Covid-19 ở giai đoạn ủ bệnh và phát bệnh sẽ có nhiều biểu hiện, có thể ở đường hô hấp, đường tiêu hóa nên phụ huynh dễ nhầm với các bệnh lý khác, lúc này tải lượng virus chưa đủ để làm xét nghiệm nhanh dương tính. Vì vậy, nếu gia đình có thành viên là F0 thì trẻ phải được theo dõi sát, sau đó vài ngày thực hiện xét nghiệm nhanh hoặc PCR.

Theo thông tin của Vietnamnet, do trẻ nhiễm bệnh tăng nên số trẻ chuyển nặng cũng đang có xu hướng tăng. Trong đó, trẻ bị suy thận mạn tính, hội chứng thận hư, bại não,… phải thở mask, thở máy.

Các bác sĩ khuyến cáo, trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, ai cũng có thể trở thành F0, trẻ em cũng vậy. Tuy nhiên, với trẻ em, nhiễm SARS-CoV-2 đa phần diễn tiến nhẹ nên phụ huynh không nên quá lo lắng. Riêng với trẻ có cơ địa bệnh lý đặc biệt, cha mẹ nên theo dõi sát các triệu chứng của trẻ, đưa bé đến cơ sở y tế thăm khám, phát hiện càng sớm, trẻ giảm nguy cơ tiến triển nặng.

Các chuyên gia y tế cho rằng đa số trẻ em mắc Covid-19 không có triệu chứng hoặc biểu hiện bệnh nhẹ. Tuy nhiên, một số trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu rơi vào nhóm có bệnh lý nền, béo phì.