TP.HCM: Nữ sinh lớp 7 mất liên lạc nhiều ngày sau khi tan học, gia đình 'chạy đôn chạy đáo' đi tìm con

Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc một nữ sinh bị mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 30/9, Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TPHCM) cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc một nữ sinh bị mất liên lạc với gia đình nhiều ngày. Nữ sinh mất liên lạc với gia đình tên là Võ Lê Kiều My (12 tuổi), học sinh lớp 7 trường THCS Lê Lợi, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Em Võ Lê Kiều My (12 tuổi) - Ảnh: Báo Dân Trí Chị L.T.T.C. (36 tuổi, ngụ quận Bình Tân, mẹ ruột My) cho biết, ngày 26/9, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thoại báo việc không thấy Vy đến trường. Tối cùng ngày, Vy trở về nhà thì gia đình có gặng hỏi và la rầy về việc trốn học. Ngày 27/9, My được ba chở đến trường học nhưng đến chiều, người nhà đến đón thì không thấy. Xem lại camera, thấy từ lúc tan trường, My ra khỏi trường và đi đâu không rõ. Từ đó đến nay, gia đình chị C. mất liên lạc với con gái.

Lo lắng sự an toàn của con gái, chị C. đến công an trình báo và đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ. Chị C. bật khóc nức nở: "Cả gia đình tôi mất ăn, mất ngủ để đi tìm con. Ba nó chạy đôn chạy đáo mấy ngày nay, nghe thông tin con ở đâu là ổng chạy đến hỏi bất kể ngày đêm, mưa gió. Không tìm được, đêm về ổng mở cửa ngồi trước thềm để chờ con về". Chị C. bật khóc nức nở vì lo lắng cho con gái - Ảnh: Báo Thanh niên Theo thông tin từ báo Thanh niên, gia đình biết được thông tin của My từ một người dân trên địa bàn quận 12 báo có đọc thông tin trên mạng, thấy bé gái giống My. Người này gửi hình ảnh về cho gia đình, thấy đúng là My, gia đình chị C. liền đến nơi nhưng tìm không thấy. Sáng 30/9, anh V.M.H (36 tuổi, cha của nữ sinh Võ Lê Kiều My) cho biết anh vẫn chạy xe máy rong ruổi trên các tuyến đường TP.HCM để tìm con gái. Khi đi, bé chỉ có mỗi một bộ đồ đi học.

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