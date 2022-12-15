TP.HCM: Nhà kho giữa khu dân cư bốc cháy ngùn ngụt, người dân vội vã tháo chạy

Xã hội 15/12/2022 20:00

Vụ việc xảy ra tại nhà kho trên đường số 6, khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Theo thông tin từ báo Zing, đến hơn 18h30 ngày 15/12, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang phối hợp với nhiều đơn vị liên quan khống chế đám cháy kho hàng ở trên đường Số 6, khu dân cư Hoàng Hải (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

 

Thông tin ban đầu, hơn 17 giờ chiều cùng ngày, khói lửa phát ra từ khu vực nhà kho xây tạm trên đường số 6. Phát hiện, nhiều người dân xung quanh hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận tìm cách khống chế.

TP.HCM: Nhà kho giữa khu dân cư bốc cháy ngùn ngụt, người dân vội vã tháo chạy - Ảnh 1
Đám cháy bùng lên dữ dội từ kho chứa hàng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một số nhân chứng cho biết, lửa cháy ở khu vực kín, cửa khóa được cho là chứa mút xốp nên bùng lên rất nhanh và lan rộng sang một căn nhà lân cận cũng là kho chứa. Thời điểm này không có ai bên trong.

 

Sau ít phút, lửa bốc lên dữ dội khiến mái tôn, khung sắt bên trong đổ sập; cột khói đen kịt tỏa mùi khét lẹt cao hàng trăm mét khiến người dân khu vực náo loạn.

Một bãi xe gần đó lo sợ cháy lan cũng đã di dời nhiều phương tiện ra khỏi khu vực. Điện bị cắt khiến một số hộ dân gần đó di chuyển đồ đạc, rời ra ngoài vì lo lắng về sự an toàn.

TP.HCM: Nhà kho giữa khu dân cư bốc cháy ngùn ngụt, người dân vội vã tháo chạy - Ảnh 2
Nhà kho khóa cửa, bên trong có nhiều mút xốp khiến hỏa hoạn bùng lên dữ dội - Ảnh: Zing
TP.HCM: Nhà kho giữa khu dân cư bốc cháy ngùn ngụt, người dân vội vã tháo chạy - Ảnh 3
Cảnh sát phá cửa, tiếp cận sâu vào đám cháy để khống chế - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị hỗ trợ nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chuyên nghiệp phá cửa sắt, chia nhiều hướng tiếp cận khống chế, không để cháy lan. Đến hơn 18 giờ, khói lửa vẫn bốc lên dữ dội từ bên trong hai căn nhà. Khu vực được phong tỏa hoàn toàn.

Vụ cháy ban đầu không gây thiệt hại về người nhưng khiến mái tôn nhà kho đổ sập, toàn bộ đồ đạc hàng hóa bên trong hư hỏng.

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