TP.HCM đề xuất 2 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2023

Xã hội 15/12/2022 19:23

Trong dịp đón Tết dương lịch 2023, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại hai điểm thay vì ba điểm như hằng năm. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2023.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí tinh thần của người dân, du khách, UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân dịp Tết dương lịch 2023.

Theo đó, TP đề xuất bắn pháo hoa tại hai điểm, gồm một điểm tầm cao tại khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, TP. Thủ Đức và một điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến là 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2023, với nguồn kinh phí xã hội hóa.

TP.HCM đề xuất 2 điểm bắn pháo hoa mừng Tết Dương lịch 2023 - Ảnh 1
TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại hai điểm thay vì ba điểm như hằng năm - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Lao động, bắn pháo hoa là hoạt động thường xuyên vào dịp lễ lớn (30/4 và 2/9), Tết Dương lịch và Nguyên đán tại TP.HCM phục vụ người dân và du khách.

Năm ngoái, TP.HCM không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2022 để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với tổ chức bắn pháo hoa, TPHCM chào đón năm mới 2023 bằng chương trình countdown vào đêm 31/12 tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn (từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur).

 

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