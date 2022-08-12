Đắp loại lá 'thần dược' trị nám theo cách dân gian, mặt người phụ nữ lốm đốm trắng đen, loang lổ như pháo hoa

“Các chị bảo dùng 3 lá trầu không, ngâm vào nước sôi rồi đắp lên vùng nám trong năm phút. Tôi nghĩ mình bị nám nhiều nên tôi dùng 10 lá đắp hàng ngày” – chị T. nói.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sau sinh mấy năm, chị N.T.T (35 tuổi, Hà Nội) thấy hai gò má nổi nhiều nốt nám. Tâm sự với những người sống gần nhà, chị được mách đắp lá đầu không có thể làm trắng da, mờ vết nám.

Họ hoảng hốt, lo lắng, cùng nhau đến Bệnh viện Da liễu Trung ương cầu cứu bác sĩ. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán da bệnh nhân tổn thương rất nặng nề, phải “xử lý” viêm da tiếp xúc dị ứng, sau đó điều trị nám.

Chưa thấy nốt nám mờ đi, chỉ vài tuần sau, da chị đã mẩn đỏ, kích ứng rồi nổi những chỗ trắng, đen, nâu loang lổ. Tình trạng này cũng xảy ra với cả nhóm “chia sẻ kinh nghiệm” cho chị T.

Những bệnh nhân đến viện với gương mặt như "pháo hoa" vì trị nám sai cách - Ảnh: Vietnamnet

BSCKII Nguyễn Tiến Thành – Phó trưởng khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, rất nhiều bệnh nhân đến cầu cứu bác sĩ “chữa cháy” sau quá trình dài chữa nám má không đúng phương pháp, khiến da tổn thương nặng nề (có sẹo, dát tăng hoặc giảm sắc tố, da xuất hiện hiện tượng “pháo hoa”).

Không ít người tin lá trầu không chữa nám an toàn vì chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên. Thậm chí có bệnh nhân còn sáng tạo kết hợp bôi, đắp cao lá trầu không hàng ngày như mặt nạ cùng loại rượu ngâm với hy vọng làn da “sáng bật tông”.

Ban đầu, thấy da hồng, bệnh nhân rất tự tin, nhưng chỉ một tháng sau, da mặt chị này bắt đầu “biểu tình”, đỏ lựng lên, nóng rát. Vùng nám không mờ đi mà trở nên sậm màu, lan rộng. Vài ngày sau, các đốm màu trắng kích thước như hạt đậu xuất hiện trên da chị, khiến cả khuôn mặt trở nên loang lổ các màu. Đi khám, chị được kết luận bị rối loạn sắc tố.

Theo các bác sĩ, cao lá trầu không chứa hợp chất trong đó có 2 thành phần có tác động làm trắng rất mạnh: phenol và catechol. Tác dụng tẩy trắng của lá trầu xuất hiện chỉ sau 1 thời gian ngắn, vài ngày hoặc vài tuần và đây là giai đoạn đầu của phản ứng viêm.

Sau khi bôi vài ngày, vài tuần, người dùng sẽ thấy da trắng hồng. Nhiều người cho đây là tác dụng chính của "thần dược", nhưng thực tế, da trắng hồng, ửng đỏ ửng hồng là biểu hiện của phản ứng viêm ban đầu, nhẹ. Nếu tiếp tục bôi, da sẽ tăng sắc tố sau viêm diễn ra khi những mảng trắng bắt đầu thâm đen dần. Lo lắng, bệnh nhân lại càng dùng, lại khiến da mặt càng tổn thương.

Khuôn mặt loang lổ của bệnh nhân chữa rám má tại cơ sở không đảm bảo - Ảnh: báo Sức khỏe và đời sống

Trao đổi với báo Sức khỏe và Đời sống, bác sĩ Tiến Thành cho biết thêm, trung bình mỗi tháng, Khoa Laser và Săn sóc da tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân rám má đến để điều trị với nhiều lứa tuổi khác nhau (có bệnh nhân khoảng 25-30 tuổi và đặc biệt là những trường hợp sau sinh em bé, có một số bệnh nhân còn rât trẻ chưa lập gia đình đã xuất hiện rám má, và rất nhiều bệnh nhân đã điều trị thất bại ở nơi khác,…).

Lý giải nguyên nhân khiến bệnh nhân bị rám má lan rộng và xuất thiện thêm những tổn thương sẹo trắng loang lổ, chuyên gia da liễu cho rằng, rất có thể trong quá trình điều trị tại một số cơ sở thẩm mỹ, nhân viên thực hiện đã sử dụng năng lượng và công nghệ laser không phù hợp với làn da của người bệnh.

Rám má (melasma) là một hiện tượng tăng sắc tố da thường gặp và lành tính, với biểu hiện là các sắc tố màu nâu, nâu đen hay xanh đen. Vị trí rám má thường gặp là ở vùng hở như mặt, cổ, hai cẳng tay, có tính chất đối xứng. Bệnh xuất hiện ở cả hai giới nhưng thường gặp phụ nữ, đặc biệt phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Rám má có thể tồn tại hàng tháng, hàng năm, thậm chí cho đến khi mãn kinh và sau thời kỳ mãn kinh.

Thực tế, các bác sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp biến chứng nặng vì những lần điều trị thất bại trước thì việc điều trị sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Có trường hợp người bệnh phải điều trị nhiều liệu trình, kết hợp nhiều công nghệ thì làn da mới phục hồi được.

Để chăm sóc da phòng ngừa lão hóa da - trong đó có sạm, nám, BS Thành tư vấn cần:

- Tránh nắng, dùng kem chống nắng với SPF thích hợp

- Có thể kết hợp kem chống nắng và sản phẩm làm sáng da có chứa Vitamin B3, C, E, tinh chất trà xanh, coenzym Q10, retinoid...

- Tránh môi trường ô nhiễm, bụi

- Chế độ ăn nhiều rau, quả. Uống đủ nước, tránh căng thẳng tinh thần

- Tránh lạm dụng mỹ phẩm, chọn loại có nguồn gốc, hãng có uy tín

- Khi dùng mỹ phẩm phải có phương pháp tẩy trang tốt

- Đối với da dầu: dùng các sản phẩm loại bỏ chất nhờn dư thừa

- Đối với da khô: dùng chất dưỡng ẩm thường xuyên, không nên tắm rửa lâu, hạn chế dùng nước nóng...