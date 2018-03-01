Cô gái xinh như hot girl bị cháy loang lổ cả mặt vì nghe lời nhân viên spa chấm nám

Là phụ nữ, ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, đôi khi vì quá tin người và thiếu hiểu biết mà chị em rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” như cô gái trong câu chuyện dưới đây.
- Mê làm đẹp, cô gái cả đời không thể nhắm mắt sau ca phẫu thuật nhấn mí
- Không chỉ hotgirl chuyển giới Lin Da, những quý cô này cũng từng tiêm filler làm đẹp nhưng gặp... thảm họa
Mạng xã hội đang xôn xao với câu chuyện làm đẹp của cô gái tên V.V. Theo đó, nghe nhân viên spa tư vấn, cô quyết định sử dụng phương pháp chấm nám để có một làn da đẹp hoàn hảo.
Thế nhưng kết quả lại không được như lời của nhân viên tư vấn. Gương mặt cô bị cháy đen, loang lổ sẹo.
Theo những hình ảnh V. chia sẻ trên mạng xã hội, gương mặt cô có các vết sẹo rất sâu và dài. Các đốm đen lan rộng khắp mặt khiến V. vô cùng hoảng sợ. V. kêu cứu: “Nguy hiểm quá, cứu em với, em nghe mấy đứa nhân viên spa chấm nám giờ này mặt cháy đen thui. Nó mới bong ra rồi giờ loang lổ vết đỏ nhìn kinh lắm. Hỏng hết mặt em rồi nên dùng biện pháp gì ai biết chỉ cho em với”.
Theo nhận định của một số cư dân mạng, gương mặt của V. bị hỏng như vậy là do cơ sở thẩm mỹ đó đã sử dụng axit để chấm vào mặt V. Nám là do máu và nội tiết tố nên không thể điều trị bằng phương pháp này.
Hiện tại, V.V. vẫn chưa tìm được cách điều trị và bên phía spa vẫn chưa lên tiếng về trách nhiệm trong vụ việc này.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các cô gái rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang” vì tin những lời quảng cáo làm đẹp trên mạng xã hội hay các cơ sở thẩm mỹ "dỏm".