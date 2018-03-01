Cô gái xinh như hot girl bị cháy loang lổ cả mặt vì nghe lời nhân viên spa chấm nám

Là phụ nữ, ai cũng muốn mình trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, đôi khi vì quá tin người và thiếu hiểu biết mà chị em rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” như cô gái trong câu chuyện dưới đây.

Mạng xã hội đang xôn xao với câu chuyện làm đẹp của cô gái tên V.V. Theo đó, nghe nhân viên spa tư vấn, cô quyết định sử dụng phương pháp chấm nám để có một làn da đẹp hoàn hảo. Gương mặt của V. trước và sau khi chấm nám theo lời của nhân viên spa - Ảnh: Facebook Thế nhưng kết quả lại không được như lời của nhân viên tư vấn. Gương mặt cô bị cháy đen, loang lổ sẹo.

Theo những hình ảnh V. chia sẻ trên mạng xã hội, gương mặt cô có các vết sẹo rất sâu và dài. Các đốm đen lan rộng khắp mặt khiến V. vô cùng hoảng sợ. V. kêu cứu: “Nguy hiểm quá, cứu em với, em nghe mấy đứa nhân viên spa chấm nám giờ này mặt cháy đen thui. Nó mới bong ra rồi giờ loang lổ vết đỏ nhìn kinh lắm. Hỏng hết mặt em rồi nên dùng biện pháp gì ai biết chỉ cho em với”. Chia sẻ của V. trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Theo nhận định của một số cư dân mạng, gương mặt của V. bị hỏng như vậy là do cơ sở thẩm mỹ đó đã sử dụng axit để chấm vào mặt V. Nám là do máu và nội tiết tố nên không thể điều trị bằng phương pháp này.

Cận cảnh gương mặt của V. sau khi gặp tai nạn - Ảnh: Facebook Hiện tại, V.V. vẫn chưa tìm được cách điều trị và bên phía spa vẫn chưa lên tiếng về trách nhiệm trong vụ việc này. Gương mặt xinh đẹp trước kia của V. - Ảnh: Facebook Được biết, đây không phải là lần đầu tiên các cô gái rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang” vì tin những lời quảng cáo làm đẹp trên mạng xã hội hay các cơ sở thẩm mỹ "dỏm". Tin lời quảng cáo trên mạng, cô gái sử dụng thuốc trị mụn gia truyền và kết quả da bị tổn thương nặng - Ảnh: Facebook Nhan sắc xinh như hot girl trước đó của cô gái - Ảnh: Facebook Hai cô gái bị biến dạng gương mặt vì tin vào lời quảng cáo của các cơ sở thẩm mỹ không có uy tín - Ảnh: Internet Bị tiêm những sản phẩm kém chất lượng vào người, một phụ nữ hỏng hết hai bên ngực, một cô gái khác phải trả giá bằng cả đôi môi của mình - Ảnh: Tuổi Trẻ

Một phụ nữ Gia Lai hoại tử da đầu nặng, vĩnh viễn không thể mọc tóc sau sự cố làm đẹp kinh hoàng Trong lúc đi uốn tóc, lô uốn bất ngờ bung ra khiến nước sôi từ máy nhiệt xịt vào da đầu người phụ nữ gây bỏng và hoại tử nặng. Vùng da đầu tổn thương cũng vĩnh viễn không thể mọc tóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-xinh-nhu-hot-girl-bi-chay-loang-lo-ca-mat-vi-nghe-loi-nhan-vien-spa-cham-nam-273278.html