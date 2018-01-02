Mê làm đẹp, cô gái cả đời không thể nhắm mắt sau ca phẫu thuật nhấn mí

Xã hội 02/01/2018 12:44

Tự ti vì đôi mắt một mí, Sương quyết định đến spa nhấn mí để có đôi mắt to và sâu hơn. Chẳng những không có đôi mắt đẹp như mong muốn, cô gái còn phải gánh chịu hậu quả nặng nề.

Mới đây, thông tin Huỳnh Sương (sinh năm 1996, ngụ Đồng Nai) không thể nhắm mắt vĩnh viễn sau ca phẫu thuật nhấn mí khiến dư luận bàng hoàng.

Sau hai ngày phẫu thuật nhấn mí, vùng mí mắt phải của Sương đau và ngứa. Đến ngày thứ ba, vết thương bắt đầu mưng mủ, chảy dịch và ghèn. Chưa dừng lại ở đó, mắt Sương ngày càng mờ, đau đến nỗi không thể nhắm mắt lại.

Mê làm đẹp, cô gái cả đời không thể nhắm mắt sau ca phẫu thuật nhấn mí - Ảnh 1
Sau khi phẫu thuật nhấn mí, Sương bị liệt cơ mí mắt vĩnh viễn dẫn đến cả đời không thể nhắm mắt - Ảnh: VnExpress

Khi vết thương ngày càng nặng, Sương trở lại spa để yêu cầu kiểm tra lại nhưng bị từ chối. Vì mí mắt ngày càng sụp, mắt cũng nhìn mờ hơn, Sương quyết định đến Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm kết mạc, nhiễm trùng, liệt cơ mí vĩnh viễn.

Mặc dù sau đó Sương đã được tiến hành phẫu thuật rút chỉ, nạo sạch mủ và vệ sinh vết thương nhưng bác sĩ tiên lượng khả năng phục hồi rất khó bởi cơ đã bị tổn thương và hình thành sẹo lồi. Cứ mỗi ba tháng, bệnh nhân phải đến bệnh viện tái khám, theo dõi vết thương.

Cô gái bị mù mắt, liệt nửa người sau khi nâng mũi

Cách đây không lâu, thông tin Nguyễn Thị Loan (ngụ TP. Hồ Chí Minh) bị mù mắt, liệt nửa người sau khi tiêm filler nâng mũi cũng khiến dư luận xôn xao. Theo đó, trong lúc đang tiêm filler vào mũi, Loan cảm thấy đau nhức, mờ mắt rồi ngất xỉu và được mọi người trong spa đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Mê làm đẹp, cô gái cả đời không thể nhắm mắt sau ca phẫu thuật nhấn mí - Ảnh 2
Sau khi tiêm filler nâng mũi, Loan bị mù mắt, liệt nửa người - Ảnh: Internet

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, Loan bị xuất huyết não, tắc động mạch mắt trái và hư hoại dây thần kinh đáy mắt nên mất hẳn thị lực. Nguyên nhân là do filler bị tiêm vào động mạch mũi theo máu chảy đến mắt và não khiến động mạch ở các vùng này bị mất.

Dù được phẫu thuật loại bỏ dịch ở mắt, tiêm dầu silicon để phục hồi áp suất nội nhãn, đảo ngược hiện tượng co rút nhưng thị lực của cô vẫn không thể phục hồi.

Qua trường hợp của Sương và Loan, các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên ham rẻ mà tiến hành phẫu thuật ở các cơ sở làm đẹp chưa được cấp phép. Bởi quá trình nhấn mí, nâng mũi, độn cằm đòi hỏi rất cao về kỹ thuật. Nếu thực hiện ở những nơi không đảm bảo kỹ thuật, các quy định về y tế có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Tá hỏa trước những thảm họa 'trùng tu nhan sắc' của chị em mê làm đẹp khiến nhiều người khóc thét

Tá hỏa trước những thảm họa 'trùng tu nhan sắc' của chị em mê làm đẹp khiến nhiều người khóc thét

Vì tin những lời quảng cáo bùi tai, nhiều chị em đã "ôm quả đắng" gánh chịu những hậu quả khôn lường khi làm đẹp ở những nơi giá rẻ, không uy tín.

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