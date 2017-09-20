Sau cuộc phẫu thuật gọt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM), chị Đ. bị chảy nhiều máu vùng cổ họng dẫn đến suy hô hấp và hôn mê sâu.

Chiều ngày 19/9/2017, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) xác nhận thông tin, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân nữ T.T.Đ, 35 tuổi, trú tại TP.HCM. Khi nhập viện, bệnh nhân Đ. đang trong tình trạng hôn mê sâu vì cổ họng chảy nhiều máu, suy hô hấp.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, hai ngày trước, chị Đ. đã đến Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM) để phẫu thuật gọt cằm.

Sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, cổ họng chị Đ. bắt đầu chảy máu ồ ạt. Sau đó, bác sĩ tại Bệnh viện Emcas đã tiến hành mở khí quản làm thông đường hô hấp và cầm máu cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, vào lúc 15 giờ ngày 17/9/2017, chị Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, bệnh nhân Đ. đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, rối loạn tri giác và phải thở bằng máy. Bên cạnh đó, trên người nạn nhân còn xuất hiện vết sưng phù ở vùng cổ gần khu vực vết mổ gọt cằm.

Theo thông tin đăng tải trên Báo Tiền Phong, ngày 19/9/2017, bác sĩ Phạm Xuân Khiêm – Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM) đã xác nhận, bệnh viện vừa xảy ra một ca tai biến hậu phẫu thuật, nạn nhân là chị T.T.Đ, 35 tuổi, trú tại TP.HCM.

Một bác sĩ tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas chia sẻ: “Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và rối loạn tri giác, phải thở máy để duy trì hô hấp".

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm xác nhận, đơn vị đã trình báo toàn bộ sự việc và gửi báo cáo lên Sở Y tế TP.HCM.

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