Mê làm đẹp, người phụ nữ nguy kịch do phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm ở TP.HCM

Xã hội 20/09/2017 15:51

Sau cuộc phẫu thuật gọt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM), chị Đ. bị chảy nhiều máu vùng cổ họng dẫn đến suy hô hấp và hôn mê sâu.

Chiều ngày 19/9/2017, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) xác nhận thông tin, đơn vị đang điều trị cho bệnh nhân nữ T.T.Đ, 35 tuổi, trú tại TP.HCM. Khi nhập viện, bệnh nhân Đ. đang trong tình trạng hôn mê sâu vì cổ họng chảy nhiều máu, suy hô hấp.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, hai ngày trước, chị Đ. đã đến Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM) để phẫu thuật gọt cằm. 

Sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, cổ họng chị Đ. bắt đầu chảy máu ồ ạt. Sau đó, bác sĩ tại Bệnh viện Emcas đã tiến hành mở khí quản làm thông đường hô hấp và cầm máu cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, vào lúc 15 giờ ngày 17/9/2017, chị Đ. được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, bệnh nhân Đ. đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, rối loạn tri giác và phải thở bằng máy. Bên cạnh đó, trên người nạn nhân còn xuất hiện vết sưng phù ở vùng cổ gần khu vực vết mổ gọt cằm. 

Theo thông tin đăng tải trên Báo Tiền Phong, ngày 19/9/2017, bác sĩ Phạm Xuân Khiêm – Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM) đã xác nhận, bệnh viện vừa xảy ra một ca tai biến hậu phẫu thuật, nạn nhân là chị T.T.Đ, 35 tuổi, trú tại TP.HCM.

Mê làm đẹp, người phụ nữ nguy kịch do phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm ở TP.HCM - Ảnh 1
Ông Phạm Xuân Khiêm - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Emcas đã xác nhận, tại đây vừa xảy ra một ca tai biến sau phẫu thuật - Ảnh: Internet

Một bác sĩ tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas chia sẻ: “Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu và rối loạn tri giác, phải thở máy để duy trì hô hấp".

Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm xác nhận, đơn vị đã trình báo toàn bộ sự việc và gửi báo cáo lên Sở Y tế TP.HCM.

Học ngay cách làm tăng vòng 1 tự nhiên chẳng cần tốn tiền phẫu thuật

Học ngay cách làm tăng vòng 1 tự nhiên chẳng cần tốn tiền phẫu thuật

Sau nhiều tai nạn đáng tiếc liên quan đến việc nâng ngực nhờ phẫu thuật thẩm mỹ thì bạn hãy lựa chọn phương pháp dưới đây, vừa hiệu quả vừa an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   phẫu thuật thẩm mỹ tai nạn phẫu thuật thẩm mỹ tai biến sau phẫu thuật

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 40 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 40 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 40 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày