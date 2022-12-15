Vào ngày 15/12, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết đang làm rõ vụ án mạng đâm chết người xảy ra trước cổng một công ty trên đường Đồi 16, phường Thạnh Phước, làm một người tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 15/12, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Minh (SN 1968, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra, Minh và L.M.L (SN 1979, quê Cà Mau) có quan hệ tình cảm nhưng không sống chung với nhau. Mới đây, 2 người phát sinh mâu thuẫn.

Đối tượng Bùi Văn Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Việt

Khoảng 6h cùng ngày, Minh đi đến phòng trọ của L. ở khu phố Cây Chàm, phường Thạnh Phước để nói chuyện nhưng người tình không ra. Lúc này, anh N.M.E (SN 1985, quê Cà Mau) làm chung công ty với Minh đi từ phòng trọ của Linh ra nói chuyện. Sau đó, Minh đi về công ty làm việc.

Đến 7h cùng ngày, Minh thấy anh E. chở Linh đến cổng công ty nên bực tức. Đối tượng bất ngờ rút dao tự chế mang theo tấn công anh E. và L. gây thương tích.

Nghi phạm Minh sau khi gây án - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi gây án, Minh bị bảo vệ công ty và người dân khống chế, giao lực lượng công an. Anh E. được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ hung khí là một con dao tự chế dài khoảng 40cm.

Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát hiện tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án.

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