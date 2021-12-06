TP.HCM: Hơn 70% phụ huynh không đồng ý cho con em lớp 1 đến trường học trực tiếp

Xã hội 06/12/2021 08:45

Đáng chú ý là có những trường không phụ huynh nào đồng ý cho con em đi học trực tiếp, đó là một trường tư thục ở quận 3 và một trường tư thục ở quận 6. 

Theo Tuổi trẻ đưa tin, kết quả khảo sát phụ huynh của ngành GD-ĐT TP.HCM đối với việc cho con em lớp 1 đi học trực tiếp theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học của UBND TP, chỉ có 29,82% phụ huynh đồng thuận việc này.

Cụ thể, TP.HCM có 121.759/131.244 phụ huynh có con em lớp 1 tham gia đợt khảo sát này. Kết quả có 36.316 phụ huynh (29,82%) đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp; số còn lại không đồng ý cho con em đi học trực tiếp, chiếm tỉ lệ hơn 70%.

Đáng chú ý là có những trường không phụ huynh nào đồng ý cho con em đi học trực tiếp, đó là một trường tư thục ở quận 3 và một trường tư thục ở quận 6. Không những thế, ngay ở địa bàn các huyện ngoại thành như Củ Chi, Cần Giờ… vốn được xem là những địa phương kiểm soát dịch bệnh tốt thì phụ huynh vẫn không đồng thuận khi cho con em đi học. 

TP.HCM: Hơn 70% phụ huynh không đồng ý cho con em lớp 1 đến trường học trực tiếp - Ảnh 1
Các bé lớp 1 đang học online tại nhà do tình hình dịch bệnh - Ảnh: Internet

Theo ban giám hiệu các trường tiểu học ở TP.HCM, lý do khiến phụ huynh không đồng ý vì họ lo lắng trẻ 6 tuổi chưa được tiêm vắc xin ngừa COVID-19, sợ các bé nhiễm bệnh rồi lây cho những người lớn tuổi trong gia đình có bệnh nền, có người thì cho biết muốn nghe ngóng thêm một thời gian nữa xem tình hình dịch bệnh như thế nào rồi mới quyết định...

Cũng theo ban giám hiệu các trường tiểu học, việc phụ huynh chưa đồng thuận cao trong việc cho học sinh lớp 1 đi học trực tiếp đang gây nhiều khó khăn cho các trường, nhất là việc bố trí, sắp xếp lớp, phân công giáo viên,... để giảng dạy trực tiếp và trực tuyến.

Theo thông tin của Vietnamnet về kế hoạch học tập của học sinh lớp 1 khi đến trường học trực tiếp như sau:

Từ ngày 13 đến 17/12, ngày đầu tiên tập trung cho giáo viên và học sinh làm quen, hướng dẫn cho các học sinh hình thành thói quen phòng dịch Covid-19 tại trường, xây dựng nền nếp học tập cho học sinh, tổ chức khảo sát nhanh để nắm bắt, chia nhóm học sinh căn cứ vào thời lượng tham gia học tập trên môi trường Internet và khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố các kiến thức cốt lõi đã triển khai trong giai đoạn học tập trên môi trường Internet; Chia nhóm học sinh theo năng lực và tổ chức hướng dẫn học tập cho từng nhóm;

Những ngày tiếp theo kết hợp tổ chức ôn tập, củng cố các kiến thức cốt lõi đã triển khai trong giai đoạn học tập trên môi trường Internet song song với việc tổ chức dạy học kiến thức mới. Tổ chức các hoạt động dạy học kiến thức mới theo tiến độ, tập trung cho các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đối với môn tiếng Anh lớp 1 phải ôn tập kiến thức đã triển khai trong giai đoạn học tập gián tiếp, tập trung 2 kỹ năng nghe và nói. Tránh hoặc giảm các hoạt động trò chơi giao tiếp mang tính tiếp xúc gần.

TP.HCM: Hơn 70% phụ huynh không đồng ý cho con em lớp 1 đến trường học trực tiếp - Ảnh 2
Nhiều phụ huynh lo sợ dịch bệnh nên không cho con em lớp 1 đến trường học trực tiếp - Ảnh: Internet

Từ ngày 20-24/12, đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 1, tổ chức các hoạt động dạy học kiến thức mới theo tiến độ của chương trình, tập trung cho các môn Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh lớp 1 (Lớp 1, 2, 3 trường Tiểu học Thạnh An), Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lý (Lớp 4, 5 trường Tiểu học Thạnh An). Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học hai buổi/ngày, tổ chức bán trú và các hoạt động giáo dục khác.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 2, tổ chức cho học sinh lớp 1 đi học một buổi/ngày, học sinh các khối khác tiếp tục học trên môi trường Internet (trường hợp trường Tiểu học Thạnh An Huyện Cần Giờ tổ chức học trực tiếp cho tất cả các khối lớp.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 3, trong các ngày học sinh tham gia học trực tiếp: Tiếp tục tập trung tổ chức ôn tập, củng cố các kiến thức cốt lõi đã triển khai trong giai đoạn học tập trên môi trường Internet, rèn luyện các kỹ năng cần thiết. Không tổ chức các hoạt động học tập có tiếp xúc gần giữa học sinh với học sinh; sắp xếp thời khoá biểu xen kẽ các môn học khác bên cạnh các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh ở lớp 1…

Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn mới về việc đi học trực tiếp của học sinh

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Các trường trên địa bàn TP.HCM tổ chức dạy học chuyên môn dựa trên cấp độ dịch ở từng khu vực, bắt đầu thí điểm học trực tiếp từ 13/12 đến 25/12.

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