Thực hư thông báo học sinh chưa tiêm vắc-xin thì không được đến trường học trực tiếp?

Xã hội 03/12/2021 08:23

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, không có quy định nào bắt buộc học sinh chưa tiêm vắc-xin thì không được đến trường học trực tiếp.

Ngày 2/12, mạng xã hội xôn xao trước thông báo của Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hạnh (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về việc yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cập nhật số lượng học sinh đã tiêm ngừa vắc-xin đến thời điểm hiện tại (ngày 30/11).

Đồng thời, theo thông báo này, những học sinh chưa tiêm vắc-xin thì giáo viên chủ nhiệm phải ghi lý do vì sao chưa tiêm. bao nhiêu em bị F0, bao nhiêu em bị bệnh không tiêm được, bao nhiêu em chưa đi tiêm, bao nhiêu em mà phụ huynh không đồng ý tiêm.

Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hạnh cũng đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo đến những học sinh chưa đi tiêm chuẩn bị tinh thần. Nếu địa phương có thông báo lịch tiêm thì phải đi tiêm. Thông báo còn bôi đậm dòng chữ để nhấn mạnh nội dung "Nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học" - dự kiến học trực tiếp là 20/12.

Thông báo này lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều phụ huynh thắc mắc về quy định nào không cho học sinh chưa tiêm vắc-xin đến trường? Nếu như vì cơ địa hay bệnh nào khác mà con em họ không thể tiêm được vắc-xin thì chẳng lẽ phải ở nhà, không được đến trường học trực tiếp?

Thực hư thông báo học sinh chưa tiêm vắc-xin thì không được đến trường học trực tiếp? - Ảnh 1
Thông báo của Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Hạnh gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Người Lao động

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Người Lao động, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa cho biết, khi nắm được nội dung thông báo này, phòng đã liên hệ ngay với Ban Giám hiệu Trường THCS Mỹ Hạnh để xác thực.

"Nội dung này là không đúng bởi hiện tại chưa có quy định nào bắt buộc như thế cả. Thông báo như thế sẽ dẫn đến việc phụ huynh thắc mắc và hiểu sai vấn đề. Vì vậy, ngay trong chiều nay, chúng tôi đã điện thoại trao đổi với ban giám hiệu nhà trường, đề nghị thu hồi ngay thông báo này; đồng thời thông tin lại cho giáo viên, học sinh, phụ huynh rõ" - lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa nhấn mạnh.

Bởi lẽ, qua trao đổi với hiệu trưởng nhà trường thì việc ra thông báo này và kèm nội dung "Nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học" là ý muốn khuyến khích, vận động phụ huynh cho con em tiêm vắc-xin phòng Covid-19 để trở lại trường học cho an toàn, bảo đảm sức khỏe.

Ngoài chỉ đạo thực hiện tốt các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 thì còn phải tuyên truyền, vận động, khuyến khích phụ huynh cho con tiêm vắc-xin phòng Covid- 19 trước khi trở lại trường học trực tiếp.

Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An khẳng định không có quy định "học sinh chưa tiêm vắc-xin thì không được trở lại trường học trực tiếp". Do đó, nếu nhà trường ban hành thông báo như trên là không đúng, gây hiểu nhầm.

Ông Phan Nhân Duy - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa cho biết thêm, huyện đang tích cực đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh theo lộ trình, kế hoạch. Chủ trương của huyện là tuyên truyền, vận động gia đình đưa con em đi tiêm ngừa bảo đảm an toàn trước khi đi học trở lại. Học sinh, trẻ em trước khi tiêm đều phải được phụ huynh cam kết đồng ý.

 

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